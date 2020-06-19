تسريب مواصفات هاتف Honor 30 Lite المرتقب

كشف أحد أشهر مُسرّبي معلومات الهواتف الذكية في الصين عن مواصفات هاتف (هونر 30 لايت) Honor 30 Lite الذي يُتوقع أن يُعلن عنه مطلع الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن تعلن (هونر) – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – عن هاتف (هونر 30 يوث إديشن) Honor 30 Youth Edition في 4 أو 5 تموز/ يوليو المقبل في الصين، ويُرجح أن يُطلق الهاتف في الأسواق العالمية باسم (هونر 30 لايت).

ومع أن الشركة لم تعلن عن أي معلومات عن الهاتف، إلا أن حساب Digital Chat Station كشف عبر موقع (ويبو) الصيني عن مواصفات الهاتف التي تبدو مماثلة لمواصفات هاتف (إنجوي 20 برو) Enjoy 20 Pro الذي أُعلن عنه رسميًا اليوم الجمعة.

ووفقًا لحساب Digital Chat Station، فإن الهاتف سيحتوي معالجًا من نوع Mediatek MT6873 الذي يُعرف أيضًا باسم آخر هو Dimensity 800، ما يعني أن الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ولم يكشف التسريب عن حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وحجم ذاكرة التخزين الداخلية، ولكنه كشف عن أن الهاتف سيعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 بدون خدمات جوجل.

وسيقدم (هونر 30 لايت) شاشة بقياس 6.5 بوصات بدقة 2400×1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتزًا، بالإضافة إلى قطع للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 16 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

وسيحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط، ومع أن المواصفات تبدو مماثلة لمواصفات (إنجوي 20 برو)، إلا أن (هونر 30 لايت) سيأتي بوزن 192 جرامًا، أي أنها أثقل بنحو 10 جرامات مقارنة بهاتف (إنجوي 20 برو).