تسريب بعض مواصفات Galaxy Note20 Ultra المرتقب من سامسونج

كشف صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر Ice Universe عن بعض مواصفات أحد هواتف عائلة (جالاكسي نوت20) Galaxy Note20 المرتقبة من شركة سامسونج.

ويُتوقع أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية عن طرازين من الهاتف، الأول هو القياسي باسم (جالاكسي نوت20)، والآخر أكبر منه باسم (جالاكسي نوت20 ألترا) بدلًا من (جالاكسي نوت20 بلس) كما في العام الماضي.

ووفقًا لحساب Ice Universe – الذي له سجل من التسريبات الدقيقة – فإن هاتف (جالاكسي نوت20 ألترا) سيحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 865بلس) من كوالكوم، كما سيقدم الهاتف حافات أضيق مقارنةً بسلفه (جالاكسي نوت10 بلس).

