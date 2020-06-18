ميزة جديدة في ويندوز 10 تحد من استهلاك كروم للذاكرة

قد يصبح استهلاك متصفح جوجل كروم المرتفع لذاكرة الوصول العشوائي قريبًا شيئًا من الماضي، حيث قدمت مايكروسوفت ميزة جديدة في ويندوز 10 يمكنها تقليل استخدام كروم للذاكرة بشكل كبير، ووفقًا لتقرير من موقع (Windows Latest)، فقد بدأ تحديث ويندوز 10 لشهر مايو 2020 (20H1) بالوصول إلى المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ويعد هذا التحديث أول تحديث رئيسي لنظام التشغيل هذا العام، ويقدم تحسينات في ميزة ويندوز لإدارة الذاكرة المؤقتة (Segment Heap)، التي ستقلل من استخدام الذاكرة الكلي لتطبيقات (Win32)، مثل متصفح كروم.

وتتوفر قيمة “SegmentHeap” للمطورين، وتوضح مايكروسوفت أن التحديث الأخير لنظام التشغيل ويندوز 10 يقدم هذه القيمة الجديدة التي تقلل من استخدام الذاكرة بشكل عام على إصدار 2004 من ويندوز 10 أو أحدث.

وأكدت الشركة أنها بدأت في استخدام القيمة الجديدة في متصفحها للويب (إيدج) Edge المستند إلى (Chromium)، حيث أظهرت الاختبارات المبكرة انخفاضًا في الذاكرة يصل إلى 27 في المئة عبر تحديث ويندوز 10 لشهر مايو 2020.

ويبدو أن جوجل قد أعجبت بالفكرة وتخطط لتحديث كروم بتحسينات مماثلة على ويندوز 10، ويمكن أن يستفيد متصفح كروم أيضًا من القيمة الجديدة، ووفقًا لتعليق تمت إضافته حديثًا إلى (Chromium Gerrit)، فقد يحدث التغيير قريبًا.

ويشير مطور كروم عبر التعليق إلى أن تجارب الاشتراك تشير إلى أن هذا يمكن أن يوفر مئات الميجابايت في المتصفح وعمليات الأداة المساعدة لخدمة الشبكة، من بين أمور أخرى، على بعض الأجهزة، وستختلف النتائج الفعلية بشكل كبير، مع تحقيق أكبر قدر من التوفير على الأجهزة المتعددة النوى.

وأكدت مايكروسوفت وجوجل أيضًا أن النتائج الفعلية ستختلف اختلافًا كبيرًا، مما يعني أن الأداء الفردي يمكن أن يكون أقل أو أعلى من 27 في المئة، لكن هذا التغيير سيقلل بالتأكيد من استخدام الذاكرة إلى حد ما ويوفر تجربة أفضل للجميع.

يذكر أنه ليس من الواضح حتى الآن متى ستصل هذه التحسينات إلى الإصدار المستقر من متصفح جوجل كروم لإصدار 2004 من ويندوز 10