كيف يمكنك حذف بيانات الموقع من الصور في هاتف أندرويد لحماية خصوصيتك؟

تحتوي الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها بهاتفك على الكثير من المعلومات التي تتضمن بيانات الموقع الجغرافي الذي اُلتقطت فيه، ويُطلق على هذه البيانات اسم (البيانات الوصفية للصورة) Photo Metadata.

يمكن أن تكون بيانات الموقع مفيدة جدًا عند التقاط الصور، حيث يمكنك الاعتماد عليها لتوثيق مكان التقاطها إذا كنت تقضي عطلتك في مكان ما، أو تسافر لبلد جديدة وتريد توثيق الأماكن بالصور، ولكن إذا تركت بيانات الموقع تظهر في صورك طول الوقت خاصةً إذا كنت تشارك الكثير من الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي فيمكن أن تسبب تهديدًا كبيرًا لك، ولمن حولك.

سنستعرض اليوم كيفية حذف بيانات الموقع من الصور التي التقطتها بالفعل، والأهم من ذلك كيفية إيقاف بيانات الموقع في تطبيق الكاميرا:

أولًا؛ كيفية إيقاف تشغيل بيانات الموقع في تطبيق الكاميرا:

لحماية خصوصيتك أكثر، احرص على إيقاف تشغيل إعداد الموقع في تطبيق الكاميرا نفسه، حيث تحصل الكثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي على إذن الوصول إلى صورك مثل: إنستاجرام، وسناب شات، وتويتر، وفيسبوك، وغيرها لتتمكن من إرسالها ومشاركتها مع أصدقائك. وإذا كان إعداد الموقع مفعلًا، فسيكون من السهل على هذه التطبيقات تتبعك.

يمكنك إيقاف تشغيل بيانات الموقع في تطبيق الكاميرا، باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك.

اضغط على خيار (الإعدادات) في شاشة الكاميرا، ستجده في الكثير من الهواتف الذكية عبارة عن رمز ترس في أعلى الزاوية اليمنى.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الموقع) location، ثم اضغط على زر التبديل المجاور له لإيقاف تشغيله.

يعني إيقاف تشغيل بيانات الموقع في تطبيق الكاميرا عدم تسجيل أي علامة تحدد الموقع الجغرافي على أي صور تلتقطها في المستقبل، وهذا أسهل بكثير من محاولة حذف هذه البيانات من عشرات أو مئات الصور.

ثانيًا؛ كيفية إزالة بيانات الموقع من الصور التي التقاطها بالفعل: