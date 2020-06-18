كيف ستعمل ميزة تسجيل الدخول بنقرة واحدة مع تطبيقات أندرويد؟

يٌعتبر استخدام حساب جوجل الخاص بك للاشتراك في موقع أو تطبيق أسهل بكثير من إنشاء حساب جديد في كل مرة تريد فيها استخدام خدمة ما أو تطبيق، ولكن هذا قد يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لك، والحل المثالي لذلك هو استخدام تطبيق لإدارة كلمات المرور لتتبع حساباتك، وكلمات المرور الفريدة، ولكن لا يزال عليك حفظ جميع هذه الحسابات في هذا التطبيق أولًا.

تتطلع جوجل إلى حل كلتا المشكلتين من خلال ميزتي (تسجيل الدخول بنقرة واحدة) One Tap Sign-Ins – التي أعلنت عنها للويب في عام 2017، ولتطبيقات أندرويد قبل بضعة أشهر -، و(Block Store) الجديدة، وكلاهما ستكون متاحة في نظام أندرويد وعلى الويب في المستقبل القريب.

ما هي ميزة تسجيل الدخول بنقرة واحدة (One Tap Sign in):

One Tap؛ هي ميزة جديدة من جوجل لإدارة الحسابات عبر المنصات المختلفة، تتيح لك إنشاء حساب في المرة الأولى التي تسجل فيها الدخول إلى تطبيق أو موقع ويب بنقرة واحدة في هاتفك الذكي.

سيسألك هاتف أندرويد هل ترغب في إنشاء حساب جديد مرتبط بحسابك في جوجل، وكل ما عليك فعله هو النقر على خيار (متابعة باسم [اسم المستخدم])، هذا كل ما في الأمر، لا يوجد تأكيد لعناوين البريد الإلكتروني، أو إنشاء كلمات مرور.

تستخدم ميزة (One Tap) خاصية (رمز الأمان) Security Token بشكل افتراضي بدلًا من كلمات المرور، ولكن يمكنها أيضًا استخدام كلمات المرور، إذا كنت تفضل ذلك، ويمكنك حفظ بيانات تسجيل الدخول للحسابات التي لديك بالفعل.

تعمل الميزة على مزامنة هذه البيانات مع حساب جوجل الخاص بك لذلك فسوف تسجل الدخول مرة أخرى بنقرة واحدة في كل مرة من أي جهاز – طالما قمت بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك – وتعمل جوجل على طرح هذه الميزة تدريجيًا للمستخدمين، ويمكن لمستخدمي حساب جوجل توقع رؤيتها في حساباتهم خلال الفترة القادمة حيث تدعمها الكثير من الأجهزة ومواقع الويب.

ستجعل هذه الميزة إنشاء الحسابات وتسجيلات الدخول أكثر بساطة، أما ميزة جوجل الجديدة الأخرى التي تُسمى (Block Store) فستساعد في جعلها أكثر أمانًا.

تتيح ميزة (Block Store) للتطبيق إنشاء رموز أمان خاصة بالمستخدم تُستخدم لتسجيل الدخول، بدلًا من تخزين أسماء المستخدمين وكلمات المرور، ويُحفظ هذا الرمز المميز محليًا في جهاز المستخدم، ولكن يمكنك أيضًا نسخه احتياطيًا إلى السحابة، وتنزيله على أجهزة جديدة لتسهيل تسجيل الدخول.

تستخدم جوجل خاصية (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption لتشفير الرموز المميزة في (Block Store) مما يعني أن جوجل لن تستطيع قراءتها.

سيتمكن المطورون أيضًا من إعداد طريقة التشفير لتناسب تطبيقاتهم، ويمكن إعداد ميزة (Block Store) للعمل مع خدمات وتطبيقات إدارة كلمات المرور التابعة لجهات خارجية أيضًا.

عند إعداد جهاز أندرويد جديد – إما عن طريق استرداد بياناتك من السحابة أو من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد- ، ستقوم ميزة (Block Store) باسترداد الرمز المميز دون الحاجة إلى شاشة تسجيل الدخول.