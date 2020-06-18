كيفية تصدير جهات الاتصال من آيفون بتنسيق VCF أو Excel

بفضل (iCloud) يعد النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال في هواتف آيفون أمرًا سهلاً للغاية، لكن لو كنت تريد تغيير الجهاز أو مشاركة جهات الاتصال مع الأجهزة الأخرى فإنه أمر بسيط للغاية أيضًا، نظرًا لوجود العديد من الطرق لتصدير جهات اتصال آيفون من (iCloud)، وحسب حاجتك، يمكنك إما تصدير جهات الاتصال عبر تنسيق ( (VCF) أو بتنسيق (Excel/CSV)، لكن قبل المتابعة، تأكد من نسخ جهات الاتصال احتياطيًا بشكل صحيح إلى حسابك في (iCloud).

ما هو تنسيق (VCF)؟

(Virtual Contact File) المعروف باختصار (VCF) هو تنسيق ملف قياسي لبطاقات العمل الإلكترونية، يمكن أن يتضمن الاسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان (URL) والصور ومقاطع الصوت، وتستخدم معظم الأنظمة الأساسية تنسيق (VCF) كإعداد افتراضي.

كيفية تصدير جهات الاتصال في آيفون من (iCloud) بتنسيق (VCF):

قم بتشغيل أي متصفح ويب على جهازك الحاسب وانتقل إلى icloud.com ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك.

انقر فوق رمز جهات الاتصال.

في الشاشة التالية، سيتم إدراج جهات الاتصال بالكامل، انقر على أيقونة الإعدادات في أسفل الزاوية اليسرى.

بعد ذلك ستظهر قائمة بها عدة خيارات، انقر فوق خيار (تحديد الكل) لتصدير قائمة جهات الاتصال بالكامل.

انقر فوق رمز الإعدادات مرة أخرى وقم باختيار (تصدير VCF).

سيتم تنزيل ملف (VCF) لجهات اتصالك في مجلد التنزيلات.

بمجرد تنزيل (VCF أو vCard)، يمكنك بسهولة استيراد جهات الاتصال إلى هاتف آيفون أو نظام أساسي داعم، يمكن استخدام هذه الطريقة أيضًا إذا كنت تفضل القيام بنسخة احتياطية محلية من جهات اتصال (iCloud) لمزيد من الأمان.

كيفية تحويل جهات الاتصال في آيفون من تنسيق (VCF) إلى تنسيق (Excel / CSV):

قد تكون هناك أوقات لا يدعم فيها التطبيق الذي تريد استيراد جهات الاتصال إليه تنسيق (VCF)، أو قد ترغب في تصدير جهات الاتصال في آيفون إلى أرقام آبل أو (Microsoft Excel) أو بدائل (Office) الأخرى.

لا توجد طريقة رسمية لنسخ جهات الاتصال من آيفون إلى (Excel)، لكن هناك بعض الحلول لفعل ذلك، لكن ستحتاج إلى أدوات خارجية لتحويل (vCard) إلى تنسيق (Excel)، حيث يمكن أن تساعدك تطبيقات الويب مثل (Online vCard Converter) أو (VCF to XLS).