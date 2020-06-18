فيسبوك يزيل منشورات وإعلانات لحملة ترامب بسبب رموز نازية

قال موقع فيسبوك اليوم الخميس: إنه أزال المنشورات والإعلانات التي تديرها حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتهاكها سياسة الموقع المناهضة للكراهية المنظمة.

وأظهرت الإعلانات مثلثًا مقلوبًا أحمر مع نص يطلب من مستخدمي فيسبوك التوقيع على عريضة ضد (أنتيفيا) Antifa، وهي حركة مناهضة للفاشية.

وفي تغريدة نُشرت اليوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير (جوناثان جرينبلات) عن الرمز: “استخدم النازيون المثلثات الحمراء لتحديد ضحاياهم السياسيين في معسكرات الاعتقال. إن استخدامها لمهاجمة المعارضين السياسيين أمر عدواني للغاية”.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك: “سياستنا تحظر استخدام رمز مجموعة كراهية محظورة للتعرف على السجناء السياسيين دون سياق يدين الرمز أو يناقشه”.

وبالمقابل، قال (تيم مورتو) – المتحدث باسم حملة ترامب – في رسالة بريد إلكتروني: “المثلث الأحمر المقلوب هو رمز تستخدمه أنتيفا، لذلك ضُمِّن في إعلان عن أنتيفا”. وأضاف: “”نلاحظ أن فيسبوك لا يزال يستخدم رمز المثلث الأحمر المقلوب، والذي يبدو مماثلًا تمامًا، لذا من الغريب أن يستهدفوا هذا الإعلان فقط. ثم إن الصورة ليست ضمن قاعدة بيانات رابطة مكافحة التشهير الخاصة برموز مكافحة الكراهية”.

وقال متحدث باسم (رابطة مكافحة التشهير): إن رمز المثلث الأحمر المقلوب لم يكن أحد الرموز النازية التاريخية ولكنه من الرموز التي “يشيع استخدامها من قبل المتطرفين المعاصرين ودعاة تفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة”. وقال أيضًا: إن بعض أعضاء (أنتيفا) استخدموا المثلث الأحمر، ولكنه ليس رمزًا شائعًا تستخدمه المجموعة بصورة خاصة.