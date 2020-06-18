فيسبوك تقاضي أشخاصًا احتالوا على منصاتها لجمع البيانات والإعجابات

قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس: إنها رفعت دعاوى قضائية منفصلة في أوروبا والولايات المتحدة لفرض تطبيق شروط الخدمة الخاصة بها بعد انتهاك أفراد المنصة لتقديم برامج أتمتة غير مصرح بها في فيسبوك، وإنستاجرام.

وأشارت فيسبوك في بيان: إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إحدى شركات التواصل الاجتماعي الدعاوى القضائية المنسقة والمتعددة الاختصاصات لفرض شروطها وحماية مستخدميها.

وأوضحت الشركة أن المُدّعى عليهم في الدعوى الأوروبية شغلّوا خدمة مزيفة مقرها إسبانيا مخصصة لجمع الإعجابات، في حين أدار المدّعى عليه في الدعوى الأمريكية خدمة لجمع بيانات المستخدمين الشخصية ذات الصلة بولاية كاليفورنيا.

وقالت فيسبوك أيضًا: “تُظهر الإجراءات القانونية اليوم التزامنا بإنفاذ سياساتنا ومساءلة الأشخاص عن إساءة استخدام خدماتنا”.