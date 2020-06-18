صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في picjumbo للوصول إلى آلاف الصور العالية الدقة بخصم 93%
اشترك مدى الحياة في منصة picjumbo للصور picjumbo Designer Plan: Lifetime Subscription.
سواء كنت تصمم مواقع على الإنترنت، أو تطور تطبيقات، أو تُنشيء حملات تسويق إلكتروني لمشروعك، أو تدير مدونة، فستحتاج إلى الصور المناسبة لجذب جمهورك، ولكن التقاطها يتطلب جهدًا كبيرًا، ويستهلك الكثير من الوقت، وهذا ما يجعل الصور غير المحفوظة الحقوق خيارًا رائعًا.
الطريقة التقليدية التي يلجأ لها الكثيرون هي الاعتماد على الخدمات التي توفر مكتبات الصور عبر الإنترنت، ولكن العديد من هذه الخدمات تكلف رسومًا شهرية باهظة الثمن، أو رسومًا لكل صورة.
لحسن الحظ؛ يمكنك زيادة الإنتاجية، وتوفير الوقت والمال من خلال الاشتراك مدى الحياة في منصة picjumbo التي تتيح لك الوصول إلى آلاف الصور العالية الدقة.
تتيح خطة (picjumbo Designer) للصور الفوتوغرافية إمكانية الوصول الفوري إلى أكثر من 6000 صورة عالية الدقة،و أكثر من 3000 صورة متاحة في الإصدار المجاني من المنصة، وكل هذه الصور مقسمة لأكثر من 100 فئة، و 50 صورة جديدة حصرية تصل إلى بريدك الإلكتروني كل شهر، وثلاثة خطوط متميزة يمكنك استخدامها في التصميم.
تتوفر جميع الصور في ملفات مضغوطة سهلة التنزيل، وهي متاحة للاستخدام التجاري.
تغطي منصة picjumbo مواضيع مختلفة، مثل: التكنولوجيا والسفر، والطعام، والموضة، والأعمال التجارية، والهندسة المعمارية، والرياضة، والطبيعة وغير ذلك الكثير.