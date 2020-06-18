صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة Ruby مع خصم 97%

- الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة بلغة روبي The Complete Ruby on Rails & Ruby Programming Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 201.
- المدة: 14 ساعة.
- مع وجود العديد من لغات البرمجة المختلفة قد يكون من الصعب عليك تحديد أي لغة تستطيع أن تبدأ بها حياتك المهنية في البرمجة. وغالبًا ما تشتهر لغتا Python و JavaScript بأنهما من أكثر الخيارات ملاءمةً للمبتدئين، ولكن هناك خيار آخر مهم وهو (روبي) Ruby لغة البرمجة المفتوحة المصدر، والكائنية التوجُّه، والمتعددة الاستخدامات.
- تُستخدم لغة (Ruby) وإطار (Ruby on Rails) المتعدد الأغراض في بناء بعض أكثر المواقع تعقيدًا في العالم، مثل: Hulu و Airbnb و Kickstarter على سبيل المثال لا الحصر. وعلى عكس اللغات والأطر الشائعة الأخرى فقد صُممت لغة Ruby وإطارها الشهير لتطوير النظم الأمامية والخلفية. لذلك يمكنك إنشاء تطبيق أو موقع ويب بالكامل من الصفر دون الحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم أساسيات البرمجة باستخدام لغة Ruby، وكيف تطور تطبيقات حقيقية اعتمادًا على لغة Ruby بحد ذاتها، وكيف تستخدم إطار (Ruby on Rails) لبناء التطبيقات؛ وهذا الأمر الذي سيؤهلّك للعمل مطوّرًا محترفًا للنظم الخلفية، ويضعك على الطريق الصحيح في مسارك المهني.
- تعتمد هذه الحزمة على التطبيق العملي، وعلى بناء مشاريع حقيقية حيث ستتعلم كيفية تطوير أكثر من تطبيق تفاعلي باستخدام إطار (Ruby on Rails)، مثل: تطبيق للطقس لمراقبة جودة الهواء، وتطبيق (لسوق الأسهم) Stock Market، الذي يتيح لك البحث عن أسعار الأسهم والمعلومات المالية وحفظها في قاعدة بيانات، وتطبيق (محفظة للعملة المشفرة) Cryptocurrency Portfolio، يتيح لك البحث عن العملات الرقمية المشفرة، وأسعارها، وحفظها في قاعدة للبيانات، وغير ذلك الكثير.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1000 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 21 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Ruby Programming For Everyone
- Build A Weather App With Ruby On Rails
- Ruby on Rails: Stock Market App
- Ruby On Rails Web Development: To-Do List App
- Build a Cryptocurrency Portfolio App With Ruby on Rails
الحصول على الصفقة: من هنا.