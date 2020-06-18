سامسونج تدعم رسميًا تطبيق قياس ضغط الدم في ساعتها

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن إطلاق تطبيق مراقبة الصحة Samsung Health Monitor في كوريا الجنوبية، بعد أن سمحت به وزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية الجنوبية في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في بيان: “اعتبارًا من اليوم، يمكن لمستخدمي ساعة (جالاكسي ووتش أكتيف2) Galaxy Watch Active2 في كوريا الوصول إلى تطبيق Samsung Health Monitor”.

وأوضحت سامسونج أنه لمراقبة ضغط الدم بواسطة ساعة (جالاكسي ووتش أكتيف2)، سيحتاج المستخدمون أولًا إلى المعايرة. وسيتمكنون بعد ذلك من النقر على خيار قياس ضغط الدم (قياس) Measure في أي وقت وفي أي مكان من خلال تحليل الموجات النبضية عبر أجهزة استشعار المعصم الخاصة بالساعة. ويُحلل التطبيق العلاقة بين قيمة المعايرة وتغير ضغط الدم لتحديد ضغط الدم.

وعند قياس ضغط الدم باستخدام (جالاكسي ووتش أكتيف2)، يمكن مزامنة نتائج القياس مع تطبيق Samsung Health Monitor في هواتف جالاكسي من سامسونج، كما يمكن للمستخدمين تتبع ضغط الدم حسب الأيام، أو الأسابيع، أو الأشهر، واختيار مشاركة هذه المعلومات مع الطبيب للمراجعة، أو الاستشارة.

وقالت سامسونج أيضًا: إنها تعتزم دعم ميزة (تتبع مخطط كهربية القلب) ECG في تطبيق Samsung Health Monitor في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

أما الآن، ولقياس ضغط الدم، يجب على المستخدمين تثبيت تطبيق Samsung Health Monitor في كل من ساعة (جالاكسي ووتش أكتيف2) وهاتف جالاكسي خاصتهم.

ويمكن تثبيت تطبيق الصحة تلقائيًا في الساعة من خلال تحديث برنامج الساعة إلى أحدث إصدار عبر تطبيق Galaxy Wearable. وسيفتح تطبيق الساعة الذكية في الهاتف بعد ذلك رابطًا سيوجه المستخدمين إلى صفحة تنزيل التطبيق في الهاتف الذكي عن طريق متجر Galaxy Store.