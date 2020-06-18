روسيا ترفع الحظر عن تيليجرام بعد فشله

أعلنت روسيا اليوم الخميس عن رفع الحظر عن تطبيق التراسل (تيليجرام)، وذلك بعد فشله في إيقاف استخدام التطبيق الذي يحظى بشعبية واسعة، مع أن الحظر استمر لأكثر من عامين.

ووصفت بعض وسائل الإعلام الروسية هذه الخطوة بأنها استسلام، لكن هيئة الاتصالات قالت: إنها رفعت الحظر لأن مؤسس التطبيق الروسي (بافل دوروف) أبدى استعداده للتعاون في مكافحة “الإرهاب والتطرف” على المنصة.

وقالت الهيئة في بيان: إنها تتخلى عن مطالبها بتقييد الوصول إلى تطبيق تيليجرام بالاتفاق مع مكتب المدعي العام الروسي.

وكان دوروف على خلاف مع السلطات الروسية بشأن قضايا خصوصية المستخدم، إذ طالبت هيئة الاتصالات تيليجرام بتسليم معلومات معينة لإدراجها في قائمة حكومية لموزعي المعلومات.

ثم قررت الهيئة في شهر نيسان/ أبريل 2018 بحظر التطبيق، ومع ذلك استمر تيليجرام في النمو في روسيا، لأنه يعد خدمة رائدة لقنوات الأخبار. وحتى في ظل الحظر، استخدمت الإدارات الحكومية، مثل: وزارة الخارجية الروسية، وقوة المهام الوطنية للفيروس التاجي (كوفيد-19)، التطبيق لنشر الأخبار عبر قنواتها الرسمية.