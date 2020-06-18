جوجل تطلق خدمة Keen التي ستنافس Pinterest

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن تجربة خدمتها الجديدة (كين) Keen التي توفر للمستخدمين إمكانية متابعة المحتوى الذي يهمهم من الإنترنت.

ومع أن خدمة (كين) تشبه إلى حد كبير موقع (بينترست) Pinterest إلى أنها تمتاز بأنها آلية، وتستخدم تقنية التعلم الآلي. وقد طور الخدمة حاضنة الأعمال التابعة لجوجل Area 120 بالتعاون مع قسم PAIR التابع أيضًا للشركة، والمخصص لتطوير أنظمة التعلم الآلي التي تركز على الإنسان.

وأوضحت جوجل في تدوينة أنه في خدمة (كين) يمكن للمستخدم تحديد المحتوى الذي يريد قضاء وقته في مشاهدته، ثم تعمل الخدمة على إيجاد المحتوى الذي يحبه. وتتوفر الخدمة بصورة تطبيق في نظام أندرويد وعبر الويب.

وبعد تحديد عنوان للمحتوى، يمكن للمستخدم حفظ عبارات البحث التي تساعده على إيجاد المحتوى المعني، ثم بالرجوع إلى الموضوع الذي حدده، سيجد صورًا تُمثل أنواعًا مختلفة من المحتوى الذي يتماشى مع عبارات البحث، ومن ذلك: مقاطع فيديو من يوتيوب، وروابط إلى مدونات، وغير ذلك.

وتحتوي الخدمة أيضًا على مجموعات تستخدم محرك البحث من جوجل، وتقنية التعلم الآلي لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المزيد من المحتوى المتعلق بها. ويمكن للمستخدمين المساهمة في المواضيع، أو متابعتها. ومن تلك المواضيع يمكن للمستخدم إضافتها إلى مجموعاته، أو مشاركتها مع المستخدمين الآخرين.