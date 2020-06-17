6 نصائح لإصلاح مشكلة عدم تحميل الملفات إلى جوجل درايف

تعتبر خدمة التخزين السحابي (جوجل درايف) Google Drive من جوجل من أكثر خدمات التخزين السحابي شهرةً واستخدامًا، وذلك لتكاملها مع خدمات شركة جوجل المتعددة، ومع ذلك نجد أن الخدمة قد يتعذر عليها في بعض الأحيان تحميل الملفات من الحاسوب إلى التخزين السحابي.

إليك 6 نصائح لإصلاح مشكلة عدم تحميل الملفات من الحاسوب إلى جوجل درايف:

1- تحقق من اتصال الإنترنت:

يجب عليك التحقق من أن مشكلة عدم التحميل ليست بسبب مشكلة في اتصالك بالإنترنت، وللتحقق من ذلك في ويندوز 10 اضغط على زري (Windows + I) في لوحة المفاتيح لفتح (الإعدادات)، ومن ثم الضغط على خيار (الشبكة والإنترنت) Network and Internet هنا ستجد إذا كنت متصلاً بالإنترنت أم لا.

إذا كنت تستخدم حاسوب ماك، فافتح أداة الشبكة باستخدام Spotlight، هنا ستجد حالة الاتصال ومعرفة ما إذا كان الحاسوب يرسل البيانات ويستقبلها، ولكن إذا استمرت المشكلة فحاول إعادة تشغيل جهاز التوجيه.

2- إعادة تشغيل أداة النسخ الاحتياطي والمزامنة:

يمكنك إعادة تشغيل أداة (النسخ الاحتياطي والمزامنة) Backup and Sync في الحاسوب، من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بها في شريط المهام، ثم اضغط على رمز القائمة، وبمجرد فتحها اختر (إنهاء النسخ الاحتياطي والمزامنة) Quit Backup and Sync.

لإعادة تشغيلها مرة أخرى، اكتب (النسخ الاحتياطي والمزامنة) Backup and Sync في مربع بحث ويندوز في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، ثم ابدأ تشغيلها عند ظهورها في الشاشة الجانبية.

3- تعطيل مانع الإعلانات لخدمة جوجل درايف:

إذا كنت تواجه مشكلة في تحميل الملفات عبر الحاسوب ولديك إضافة (مانع إعلانات) Ads blocker في المتصفح، فحاول تعطيلها عند تحميل الملفات أو ضع موقع جوجل درايف على الويب في القائمة البيضاء بها.

4- تقسيم المجلد إلى أجزاء صغيرة:

إذا حاولت تحميل مجلد ضخم يحتوي على عدد كبير من الملفات في المرة الواحدة، فقد يسبب ذلك ضغطًا كبيرًا على اتصال الإنترنت لديك، وبالتالي انقطاع التحميل إلى جوجل درايف أو تعطله، ومن ثم يجب عليك الدخول إلى المجلد وتحديد تحميل الملفات بشكل فردي حيث سيقوم جوجل درايف بوضعها في قائمة الانتظار تلقائيًا.

5- مسح بيانات المتصفح:

بشكل تلقائي يقوم المتصفح بحفظ ملفات تعريف الارتباط وذاكرة التخزين المؤقت وغيرها من البيانات لتسهيل تصفح الإنترنت، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي هذه البيانات أيضًا إلى حدوث مشكلات في التصفح، مثل: عدم القدرة على تحميل الملفات، لذل يجب عليك التأكد من مسح بيانات التصفح إذا تكررت المشكلة عند تحميل الملفات إلى جوجل درايف.

6- استخدم متصفح مختلف:

إذا لم تساعد الحلول السابقة في حل المشكلة، فحاول استخدام متصفح مختلف عن المتصفح الذي تستخدمه لتحميل الملفات إلى جوجل درايف، وتذكر تحديث المتصفح إلى أحدث إصدار.