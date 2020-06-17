ربما تُعتبر رسوم الاشتراك السنوي التي تبلغ 119 دولارًا لخدمة (أمازون برايم) Amazon Prime – الذي يتيح العديد من المزايا، مثل: بث الموسيقى بلا حدود والشحن المجاني – مبلغًا باهظًا للكثير من الأشخاص، ولكن بالرغم من ذلك يمكنك استخدام عدة طرق أخرى للحصول على مزايا هذه الخدمة بشكل مجاني تمامًا.

إليك 4 طرق للحصول على مزايا خدمة Amazon Prime مجانًا:

1- التسجيل للحصول على الفترة التجريبية المجانية:

تقدم أمازون فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا لجميع الحسابات الجديدة، ويجب أن يكون التسجيل بعنوان بريد إلكتروني لم يُستخدم من قبل في الخدمة.

وتذكر عند استخدام هذه الطريقة يجب عليك إدخال رقم بطاقة ائتمان عند التسجيل، وسيتم ترقية حسابك تلقائيًا إلى عضوية مدفوعة عند انتهاء الفترة التجريبية المجانية، لذا إذا كنت لا ترغب في حدوث ذلك، يمكنك إما إلغاء التجديد التلقائي أو تفعيل تذكير للإلغاء.

2- استخدام حساب طالب:

إذا كنت طالبًا، فستستمر الفترة التجريبية المجانية لمدة ستة أشهر، ولكن يجب عليك التسجيل ببريد إلكتروني تابع لمؤسستك للاستفادة من عضوية الطالب، ويمكنك أن تطلب من مؤسستك التعليمية إنشاء بريد إلكتروني على موقعها لتتمكن من الحصول على العضوية المجانية.



3- الاشتراك الشهري بحسب الحاجة:

إذا كانت مزايا الشحن هي كل ما تبحث عنه، فقم بتفعيل عضويتك في الأشهر التي تتوقع أن تطلب فيها الكثير من المنتجات، مثل: موسم العطلات أو التخفيضات أو فترة الأعياد أو الجمعة السوداء، ثم الغها عندما لا تكون بحاجة إليها، ربما ستفقد الوصول المستمر لمزايا خدمات، مثل: Amazon Video و Amazon Music، ولكن يمكن أن يوفر لك الاشتراك بعض المال إذا كنت لا تستخدم الخدمة كثيرًا، حيث إن قيمة الاشتراك الشهري تبلغ 12.99 دولارًا فقط.



4- اربط حسابك للحصول على الفوائد المشتركة:

تقدم أمازون ما تسميه (حزمة العائلة) Household package التي تتيح لشخصين بالغين وأربعة مراهقين وأربعة أطفال مشاركة الحساب نفسه مقابل رسوم عضوية واحدة.

تسمح هذه الحزمة للأشخاص البالغين الحصول على معلومات تسجيل دخول منفصلة خاصة بهم بالرغم من أنهم يتشاركون الحساب نفسه، ويمكن لجميع أفراد الأسرة الوصول إلى جميع ميزات حساب Amazon Prime.



هذا يعني أنه إذا كان والدك أو صديقك أو شريكك يدفع رسوم اشتراك في Amazon Prime، فيمكنك استخدام المزايا دون أي تكلفة إضافية، أو يمكنك ببساطة شراء المنتجات لصالح شخص آخر، حيث تتيح لك أمازون إضافة بطاقات ائتمان وعناوين شحن متعددة.