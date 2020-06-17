هواتف هواوي التي ستحصل على تحديث EMUI 10.1

قدمت شركة هواوي لأول مرة تحديث EMUI 10.1 جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف (P40) في مارس من هذا العام، وصل التحديث منذ ذلك الحين إلى عدة طرازات في الصين، لكن شركة هواوي أعلنت الآن عن جدول زمني لإصدار EMUI 10.1 لأجهزتها خارج الصين.

ستبدأ هواوي بطرح تحديث EMUI 10.1 بدءًا من يونيو للأجهزة الموجودة في القائمة التالية:

Huawei P30 و P30 Pro

Huawei Mate 30 و Mate 30 Pro و Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 20 و Mate 20 Pro و Porsche Design Mate 20 RS و Mate 20 X و Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Mate XS

Huawei P40 Lite

Huawei nova 7i

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10.8

ستدفع هونر العلامة التجارية الفرعية لشركة هواوي أيضًا تحديث (Magic UI 3.1) الذي يشترك في الكثير مع EMUI 10.1 اعتبارًا من شهر يونيو، حيث يدعم تحديث (Magic UI 3.1) هواتف هونر التالية:

Honor View 30 Pro

Honor 20 and Honor 20 Pro

Honor View 20

يقدم تحديث EMUI 10.1 عددًا من الإضافات مع ميزتين رئيسيتين هما مكالمات الفيديو (MeeTime) ومساعد الصوت (Celia)، حيث تقدم الميزة الأولى مكالمات فيديو بدقة 1080 بكسل مع مشاركة الشاشة وتحسينات لجودة الإشارة الضعيفة، في حين أن الميزة الثانية هي بمثابة مساعد هواوي الافتراضي، وسيتم طرح المساعد الصوتي (Celia) أولاً في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والمكسيك وشيلي وكولومبيا وجنوب إفريقيا.

تتضمن الإضافات أو التعديلات الأخرى الجديرة بالملاحظة معرض الصور عبر الأجهزة، وتكامل محسّن للحاسب الشخصي والهاتف الذكي، والمزيد من الرسوم المتحركة لفتح بصمات الأصابع، بالإضافة إلى وظيفة تعديل النوافذ المتعددة التي سيتم تنشيطها عن طريق التمرير من الحواف للداخل بإصبعين، حيث ستسمح للمستخدم بسحب وإفلات المحتوى بين نافذتين.