معالج Snapdragon 690 يجلب 5G للهواتف الرخيصة

أعلنت شركة كوالكوم رسميًا عن منصة الهواتف المحمولة (Snapdragon 690) الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G)، مما يجعلها أول منصة في السلسلة تدعم الجيل التالي من معيار الشبكات، وذلك بالرغم من أنها ستدعم فقط معيار (sub-6GHz) الأبطأ من (5G)، وليس معيار (mmWave) الأسرع.

وصنعت كوالكوم المعالج بالاعتماد على عملية التصنيع 8 نانومتر من سامسونج، ويتميز بثمانية نوى (Kryo 560) ووحدة معالجة رسومات (Adreno 619L)، وتنقسم نوى وحدة المعالجة المركزية إلى نواتين رئيسيتين (Cortex-A77) بتردد 2 جيجاهرتز وست نوى (Cortex-A55) بتردد 1.7 جيجاهرتز

ويتميز المعالج بمودم (Snapdragon X51 5G)، ومحرك كوالكوم من الجيل الخامس من الذكاء الاصطناعي، ودعم قدرات الوسائط المتعددة الجديدة، مثل التقاط فيديو بدقة 4K HDR، وشاشات ذات معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، وذلك بالمقارنة مع معالج (Snapdragon 675).

ويعد معالج (Snapdragon 690) الجديد بمجموعة متنوعة من التحسينات الأخرى بالمقارنة مع معالجات سلسلة 6 السابقة، وتقول شركة كوالكوم: إنه سيقدم أداءً أفضل بنسبة 20 في المئة بالنسبة لوحدة المعالجة المركزية مع عرض رسومات أسرع بنسبة 60 في المئة مقارنةً بمعالج (Snapdragon 675)، مع دعمه لكاميرات بدقة 192 ميجابكسل على الأجهزة المتوسطة.

ويحظى دعم (5G) بالنسبة لهذا المعالج بأهمية خاصة فيما يتعلق بالتبني الواسع للجيل الخامس، وذلك بالنظر إلى أن معالجات الشركة من السلسلة 6 تظهر غالبًا ضمن الهواتف من الفئة المتوسطة والمنخفضة، مثل هواتف نوكيا وموتورولا وإل جي.

وعلى سبيل المثال، يستخدم (Moto G Fast) معالج (Snapdragon 665) ويبلغ سعره 199 دولارًا، فيما يستخدم (Moto E) معالج (Snapdragon 632) ويبلغ سعره 149 دولارًا.

وكانت ميزة الجيل الخامس مقتصرة في السابق على معالجات كوالكوم الرائدة من السلسلة 8، مثل (Snapdragon 865)، ومعالجاتها شبه الرائدة من السلسلة 7، مثل (Snapdragon 765) و (Snapdragon 768G).

وبالرغم من أن الأمر سيستغرق وقتًا حتى يبدأ صانعو الهواتف في استخدام (Snapdragon 690) ويكون بإمكان المستخدمين شراء هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 200 دولار، إلا أنه تطور مثير يجب أن يساعد التكنولوجيا في الوصول إلى عملاء أكثر من أولئك الذين يشترون أغلى الهواتف.

ومن المتوقع رؤية أول هواتف داعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) عاملة بمعالج (Snapdragon 690) في الربع الثاني من العام الحالي، حيث تخطط نوكيا وموتورولا وشارب وإل جي لإطلاق أجهزة تتضمن المعالج الجديد.