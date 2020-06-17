كيف يمكنك تسجيل اجتماعك في Google Meet لمشاركته لاحقًا؟

قامت شركة جوجل خلال الفترة الأخيرة بتوفير العديد من الميزات المجانية والآمنة في منصتها للمؤتمرات عبر الفيديو (Google Meet)، لتسهيل التواصل والعمل عن بُعد للمستخدمين.

تتيح جوجل للجميع الآن عقد اجتماعات الفيديو بمستوى اجتماعات المؤسّسات، حيث يمكن لأي شخص لديه حساب جوجل عقد اجتماعات فيديو مجانية تضّم ما يصل إلى 100 مشارك حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2020. وتستخدم منصة (Google Meet) مجموعة من تدابير منع إساءة الاستخدام للحفاظ على أمان الاجتماعات، حيث يشمل ذلك: ميزات مكافحة الاختراق، وعناصر تحكم آمنة للاجتماعات.

تدعم المنصة أيضًا ميزة تسجيل الاجتماعات، ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا عندما تريد مراجعة الاجتماع لاحقًا أو مشاركته مع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحضور، أو لإعادة صياغة تفاصيل المشروع، أو تدوين ملاحظات حول ما قمت بمناقشته.

ولكن لا يمكن للجميع تسجيل اجتماع (Google Meet)، يمكنك فقط التسجيل في الحالات التالية:

إذا كنت مُنظِّم الاجتماع.

إذا كنت في مؤسسة منظِّم الاجتماع نفسها.

إذا كنت معلّمًا وتستخدم Google Meet كغرفة افتراضية لصف دراسي.

بالإضافة إلى ذلك؛ أتاحت جوجل هذه الميزة للجميع أيضًا حتى 30 سبتمبر 2020، بعد أن كانت تقتصر عادةً على أعضاء G-Suite Enterprise.

فيما يلي إليك كيفية تسجيل مكالمة فيديو عبر (Google Meet) باستخدام أي متصفح على جهاز ماك أو جهاز ويندوز:

انتقل إلى (Google Meet).

ابدأ اجتماعًا أو انضم إليه، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى السفلية.

اضغط على خيار (تسجيل الاجتماع) Record meeting في أعلى النافذة المنبثقة.

اضغط على خيار (قبول) Accept في النافذة المنبثقة طلب الموافقة، ثم انتظر حتى يبدأ التسجيل. حيث سيُرسل إشعار إلى المشاركين الآخرين عند بدء التسجيل أو إيقافه.

عند الانتهاء، اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى السفلية مرة أخرى.

اضغط على خيار (إيقاف التسجيل) Stop recording، ثم قم أكد إيقاف التسجيل في النافذة المنبثقة.

انتظر حتى يُحفط ملف التسجيل لدى منظم الاجتماع في مجلد تسجيلات Google Meet في جوجل درايف، حيث سيُرسل بريد إلكتروني إلى منظم الاجتماع والمستخدم الذي بدأ التسجيل يتضمن رابط التسجيل.