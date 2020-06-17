بذل مجرمو الإنترنت جهودًا حثيثة في استغلال تفشي فيروس كورونا لاستهداف الضحايا المحتملين من خلال رسائل البريد الإلكتروني التصيدية والتطبيقات الضارة ومواقع الويب الزائفة وغيرها، وقد أجبر هذا التوجه شركة جوجل والشركات الأخرى على ابتكار طرق عديدة لمكافحة هذه التهديدات ومنعها.

إليك كيف تكافح جوجل التهديدات الإلكترونية المتعلقة بفيروس كورونا:

استخدام الذكاء الاصطناعي:

من خلال تنفيذ المراقبة الاستباقية لرسائل البريد الإلكتروني الخبيثة المتعلقة بفيروس كورونا، قالت جوجل إن معظم التهديدات التي رُصدت ليست جديدة تمامًا ولكنها تهديدات مُعاد تصميمها لاستغلال المستخدمين الذين يبحثون عن كل شيء متعلق بفيروس كورونا.

ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، تحاول أدوات الحماية التي أنشأتها جوجل اكتشاف الهجمات الجديدة تلقائيًا، مثل: أداة اكتشاف الملفات الضارة المستندة إلى التعلم العميق التي تفحص أكثر من 300 مليار ملف مرفق كل أسبوع لحظر أي محتوى ضار.

وتدمج جوجل التهديدات الجديدة في واجهات برمجة التطبيقات للتصفح الآمن – التي تحمي العديد من منتجات الشركة، مثل: جوجل كروم وجيميل وأندرويد – لإيقافها تلقائيًا، بالإضافة لذلك تتضمن حزمة تطبيقات (G Suite) من جوجل عناصر تحكم متقدمة تُشغل تلقائيًا لرصد عمليات التصيّد والبرامج الضارة.

حيث تقوم عناصر التحكم هذه بالبحث عن أدلة أمنية معينة في المرفقات، والروابط والصور الخارجية والمحتويات الأخرى في محاولة لوقف التهديدات، الجديدة والمتطورة.

التهديدات المتعلقة بفيروس كورونا على مستوى العالم:

بالنظر إلى جميع أنحاء العالم، اكتشفت جوجل زيادة في البرامج الضارة ذات الصلة بفيروس كورونا ورسائل التصيّد والخدع في عدة دول، منها: الهند والبرازيل والمملكة المتحدة بشكل خاص، حيث تستغل هذه التهديدات الموضوعات والاتجاهات المحلية والإقليمية المتعلقة بالفيروس لإغراء المستخدمين والاحتيال عليهم.

فمثلًا: شهدت الهند زيادة في عمليات الاحتيال التي تستهدف المبادرة الحكومية (Aarogya Setu) الخاصة بربط المواطنين بالخدمات الصحية الأساسية، حيث يستهدف مجرمو الإنترنت المواطنون الذين يبحثون عن خدمات التأمين الصحي.

في البرازيل، أصبحت خدمات البث شائعة جدًا، مما أدى إلى المزيد من هجمات التصيد الاحتيالي التي تستهدف مثل هذه الخدمات، بالإضافة لعمليات الاحتيال الأخرى التي تتعلق ببطاقات الائتمان والحسابات المصرفية.

وفي المملكة المتحدة، كشفت الحكومة النقاب عن خطوات لمساعدة الشركات خلال تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي دفع مجرمو الإنترنت لانتحال شخصية المؤسسات الحكومية في محاولة للحصول على معلومات شخصية، ووصل الأمر للتحايل على جوجل نفسها، لكن مثل هذه الهجمات تقوم جوجل بحظرها تلقائيًا.

وعلى الرغم من أن جوجل تسعى جاهدة لمكافحة عمليات الاحتيال والهجمات ذات الصلة بفيروس كورونا، إلا أن مستخدمو التطبيقات والخدمات المتعلقة بالحكومات يحتاجون أيضا إلى اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم، والتي تشمل بحسب جوجل التوصيات التالية: