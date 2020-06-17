حتى الآن لم تقدم شركة جوجل سيارتها الذكية، ولكنها تحتل مكانة مهمة في سوق صناعة السيارات، حيث يستخدم الآلاف من سائقي السيارات منصتها (أندرويد أوتو) Android Auto يوميًا، إما لأنهم لا يحبون نظام المعلومات والترفيه الأصلي في سياراتهم أو لأنهم يفضلون الواجهة المألوفة الشبيهة بالهواتف الذكية.

إليك كل ما تريد معرفته عن منصة Android Auto للسيارات من جوجل:

ماهي منصة Android Auto وماذا تفعل؟

هي عبارة عن واجهة ثانوية تنقل ميزات ووظائف جهاز أندرويد الخاص بالمستخدم إلى وحدة الترفيه والمعلومات المدمجة في سيارته، حيث توفر الميزات نفسها الموجودة في الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد، من خلال إتاحة الكثير من تطبيقات جوجل وتطبيقات الجهات الخارجية جنبًا إلى جنب في شاشة الترفيه الخاصة بالسيارة.

ومن ضمن هذه التطبيقات تطبيق (خرائط جوجل) Google Maps، بالإضافة لذلك تمنح المنصة سائقي السيارات حق الوصول إلى ملايين الأغاني والبودكاست عبر قائمة متزايدة من تطبيقات الجهات الخارجية، مع إمكانية تصفح الويب والبقاء على اتصال عن طريق إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل باستخدام تطبيقات الدردشة، مثل: Hangouts و WhatsApp.

ويمكنك تشغيل جميع التطبيقات السابقة وغيرها عن طريق الصوت عبر مساعد جوجل الصوتي، كما يمكن الوصول إلى ميزات Android Auto باستخدام شاشة اللمس في سيارتك، أو القرص الدوار إذا كانت شاشة سيارتك لا تدعم خاصية اللمس.

ما هي الهواتف المتوافقة:

سيحتاج المستخدمون الذين لديهم هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 أو إصدار أقدم إلى تثبيت تطبيق Android Auto من متجر جوجل بلاي، ولكن المستخدمين الذين تعمل هواتفهم بنظام التشغيل أندرويد 10 سيجدون التطبيق مثبت سابقًا.

كما يجب أن يحتوي هاتفك على منفذ USB للاتصال بالسيارة، وعلى الرغم من أن أحدث هواتف أندرويد من سامسونج يمكنها دعم اتصالات Android Auto اللاسلكية إلا أن ذلك يحدث في قائمة صغيرة من السيارات المتوافقة، ولكن لحسن الحظ هذه القائمة تزيد باستمرار.

ما هي السيارات المتوافقة:

هناك العشرات من السيارات الجديدة المتوافقة مع منصة Android Auto، ومع ذلك نجد أن بعض الشركات المصنعة تفرض رسومًا إضافية على المشترين مقابل هذه الميزة، بينما تختار بعض الشركات عدم تضمينها في سياراتها.

وتشمل السيارات المتوافقة مع المنصة، سيارات مثل: مرسيدس بنز، وكاديلاك، بالإضافة إلى العديد من موديلات شيفروليه وكيا وهوندا وفولفو وفولكس واجن، ويمكنك العثور على القائمة الكاملة عبر هذا الرابط.

وبالرغم من ذلك يمكن لسائقي السيارات تجاوز مشكلات التوافق عن طريق تثبيت تطبيق (Android Auto) في هواتفهم الذكية واستخدامه كتطبيق مستقل، ما عليك سوى تشغيل التطبيق وتثبيت هاتفك الذكي على الزجاج الأمامي أو لوحة القيادة، حيث يقدم الميزات نفسها، وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.