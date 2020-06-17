صفقة اليوم.. تأهل للحصول على 3 شهادات في أمن الشبكات من CompTIA مع خصم 86%
حزمة أمن الشبكات من كومبتيا The CompTIA Network Security Professional Bundle.
عدد الدورات: 3.
عدد الدروس: 175.
المدة: 86 ساعة.
تُشير التقارير إلى أنه سيكون هناك 3.5 ملايين وظيفة شاغرة في مجال الأمن الإلكتروني بحلول عام 2021، وهو عدد كبير جدًا مقارنةً بمليون فرصة عمل كانت متاحة في هذا المجال خلال عام 2014.
ستساعدك هذه الحزمة على احتراف المهارات اللازمة لمراقبة الشبكات بحثًا عن التهديدات أو المستخدمين غير المصرح لهم بالدخول إليها، بالإضافة إلى تحليل المخاطر الأمنية وتطوير إجراءات الاستجابة.
كما ستساعدك على اجتياز اختبارات 3 شهادات في مجال أمن الشبكات، تشمل: +CompTIA CySA، و +CompTIA PenTest، و +CompTIA Security.
تُعتبر (+CompTIA Security) هي أول شهادة أمنية يجب أن يحصل عليها من يرغب العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تغطي هذه الشهادة المبادئ الأساسية لأمن الشبكات وإدارة المخاطر، مما يجعلها نقطة انطلاق مهمة.
بينما شهادة (+CompTIA PenTest) مخصصة لمحترفي الأمن الإلكتروني الذين يعملون في مجال اختبار الاختراقات وإدارة الثغرات الأمنية. وستساعدك الدورة التدريبية الخاصة بها على الاستعداد لاختبار كومبتيا الرسمي من خلال احتراف مهارات تقييم نقاط الضعف في الشبكات، ومهارات الإدارة اللازمة لتحديد مرونة الشبكة ضد الهجمات.
نظرًا لأن المهاجمين تعلموا تجنب الحلول التقليدية، مثل جدران الحماية، فإن النهج القائم على التحليلات داخل مجال أمن تكنولوجيا المعلومات يزداد أهمية بالنسبة لمعظم المؤسسات. ستساعدك دورة شهادة (+CySA) على احتراف استخدام أدوات الكشف عن التهديدات، وإجراء تحليل البيانات، وتفسير النتائج لتحديد نقاط الضعف والتهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منظمة بهدف نهائي هو تأمين التطبيقات والأنظمة وحمايتها.