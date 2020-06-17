صفقة اليوم.. احترف تخصصات تكنولوجيا المعلومات IT مع خصم 98%

- الحزمة الشاملة لاحتراف تخصصات تكنولوجيا المعلومات The Comprehensive IT Master Class Bundle
- عدد الدروس: 905.
- المدة: 112 ساعة.
- يعتبر مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) من أكثر المجالات نموًا في الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز السادس في قائمة المجالات التقنية الأكثر طلبًا للوظائف منذ عام 2010، ولكن زيادة الطلب والخبرة لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها، حيث إن الشهادات ضرورية أيضًا لصعود السلم الوظيفي.
- ستساعدك هذه الحزمة على إتقان كافة المهارات اللازمة لتصبح محترفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقادرًا على استكشاف المشكلات وحلها في كل ما يخص إدارة الشبكات وصيانتها، وأنظمة التشغيل، والأجهزة المحمولة، وأمن النظم، وإدارة البنية التحتية الرئيسية للشبكات، والأمن الإلكتروني، والحوسبة السحابية.
- تتضمن هذه الحزمة التدريب على حزمة مايكروسوفت أوفيس Office 365، ونظام التشغيل Windows 10.
- كما توفر لك الوصول إلى المواد التدريبية لشهادات: +CompTIA A، و+CompTIA Network، التي ستساعدك في التأهل لاجتياز الاختبارات الرسمية لهذه الشهادات المُعترف بها دوليًا في هذا المجال.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1500دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
تغطي هذه الحزمة التدريبية الموضوعات التالية:
- A+ Certification Prep
- Network+ Certification Prep
- Office 365 Security Training
- Windows 10 Security Training
- Enterprise Mobility + Security (EMS) Security Training
- Data Security and Privacy Training
- Cloud Basics Certification
- Cloud Technology Certification
- Cloud Operations Certification
الحصول على الصفقة: من هنا.