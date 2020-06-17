روبوت Spot متاح للشراء مقابل 75 ألف دولار

أعلنت شركة تصنيع الروبوتات (بوسطن ديناميكس) Boston Dynamics عن طرحها الروبوت الآلي الرباعي الأرجل (Spot) للبيع العام، وبدأت الشركة – بعد سنوات من التطوير – بتأجير الروبوت للشركات في العام الماضي، لكنها تسمح الآن لأي شركة أمريكية بشراء (Spot) مقابل 74،500 دولار.

واستغرقت بوسطن ديناميكس ربع قرن لإطلاق أول منتج تجاري لها، وتأتي مرحلة البيع بعد تسعة أشهر من إتاحة (Spot) بكميات محدودة في إطار برنامج المتبني المبكر.

ووفقًا للشركة، تم توفير نحو 150 روبوتًا آليًا للشركات ومرافق البحث في ذلك البرنامج المبكر، وحصل هذا الروبوت على الكثير من الاهتمام على مستوى العالم، من مواقع البناء إلى التباعد الاجتماعي في متنزه سنغافورة.

وبالرغم من أن ثمن الروبوت مرتفع، إذ يساوي ثمن سيارة تيسلا الفاخرة (Model S)، لكن بوسطن ديناميكس تقول: تحصل مقابل هذا المبلغ على الروبوت الآلي الأكثر تقدمًا في العالم القادر على الذهاب إلى أي مكان يمكن للإنسان الوجود فيه.

ويتمتع الروبوت بالذكاء، لكن عمله يقتصر حاليًا على المسح وجمع البيانات، وقد شهدت عمليات النشر التجريبية رسم خرائط ثلاثية الأبعاد لمواقع البناء والبحث عن أخطاء الماكينات في منصات النفط البحرية.

كما تشمل الاختبارات الروتينية مساعدة المستشفيات على فرز مرضى (COVID-19)، والعمل مع فرقة الشرطة للمتفجرات.

ويمثل (Spot) منصة محمولة متعددة الأغراض يمكن تخصيصها بأجهزة استشعار مختلفة وبرمجتها لأداء الدوريات وعمليات التفتيش.

وتبيع الشركة الروبوت في الغالب للعملاء الصناعيين والتجاريين الذين لديهم أجهزة يريدون وضعها في مكان لا يريدون أن يذهب إليه العنصر البشري بسبب الخطر أو لأنهم بحاجة إلى القيام بمهام متكررة بشكل كبير، مثل حمل كاميرا والتجول حول المصنع 40 مرة في اليوم والتقاط الصور نفسها في كل مرة.

وتقول الشركة: إنها ستواصل ترقية (Spot) لأنها تتلقى تعليقات من العملاء، لكن الروبوت جاهز للبيع العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديث البرمجي الأخير، بحيث يسمح (Spot 2.0)، كما يطلق على التحديث، بمزيد من ميزات الاستقلالية والملاحة المتقدمة.

وتعمل الشركة حاليًا على ميزة جديدة هي التشغيل عن بعد، وتقول بوسطن ديناميكس: إنها ستطلق برنامجًا للتشغيل عن بعد للعملاء هذا العام، وإن هناك تحديثًا آخر خلال هذا العام يتمثل في الذراع الآلية المثبت على الرأس، التي تسمح بمجموعة من التطبيقات الجديدة.