جوجل ستتيح قريبًا الانضمام إلى مكالمات الفيديو في جيميل بدون برامج إضافية

أصبحت الاجتماعات والعمل عن بعد أكثر شيوعًا بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، لكن جائحة فيروس كورونا جعل الأمر أكثر شيوعًا، حيث أصبحت البرامج مثل (Zoom) و(Google Meet) وما إلى ذلك شائعة جدًا، كما تدرك جوجل جيدًا أن (Google Meet) لا يُستخدم فقط لأغراض العمل، ولكن أيضًا للأصدقاء والعائلة للبقاء على اتصال، خاصةً خلال أوقات الأزمات وفترات العزلة، لذلك قررت الشركة أن تسهل على مستخدمي الهاتف المحمول الانضمام للاجتماعات.

سيتم تحسين الوصول إلى (Google Meet) من خلال التكامل مع جيميل على الهواتف الذكية قريبًا، حيث سيشاهد مستخدمو أندرويد و(iOS) علامة تبويب (Google Meet) جديدة في الجزء السفلي من صندوق البريد الوارد الخاص بهم، ستوفر علامة التبويب الجديدة وصولاً سهلاً للاجتماعات، ولن يكون هناك حاجة إلى تثبيت تطبيق (Google Meet).

سيؤدي النقر على علامة التبويب هذه إلى عرض جميع الاجتماعات التي تمت جدولتها في تقويم جوجل للمستخدمين، والسماح بالانضمام إلى هذه الاجتماعات بنقرة واحدة، حيث سيكون من الممكن أيضًا بدء اجتماع جديد على الفور أو جدولة اجتماع لوقت لاحق.

يأتي دمج (Google Meet) مع جيميل بعد أسابيع فقط من اتخاذ جوجل قرارًا بإتاحة الأداة للجميع مجانًا، مما يجعلها بديلاً لبرامج مثل (Zoom) و(Microsoft Teams). لم تكشف جوجل بدقة متى ستظهر علامة تبويب (Google Meet) لمستخدمي الأجهزة المحمولة، لكن جوجل صرحت أن الميزة الجديدة ستصل في الأسابيع المقبلة.