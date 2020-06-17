تويتر يبدأ رسميًا في اختبار “التغريدات الصوتية”

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء عن دعم التغريدات الصوتية، وذلك في خطوة طال انتظارها تستهدف المستخدمين الباحثين عن طريقة أسرع من الحروف والصور والفيديو لمشاركة ما يحدث الآن.

وقال تويتر في تدوينة: “تويتر هو المكان الذي تقصده للحديث عما يحدث الآن. وعلى مر السنين، سمحت لك الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، والحروف الإضافية بإضافة ذوقك وشخصيتك إلى محادثاتك”. وأضاف: “لكن في بعض الأحيان لا يكفي 280 حرفًا. لذا بدءًا من اليوم، نختبر ميزة جديدة تضيف لمسة أكثر إنسانية إلى طريقة استخدامنا للتغريد – صوتك الخاص”.

ووفقًا لتويتر، فلن تكون تجربة التغريدات الصوتية مختلفة كثيرًا عن التغريدات النصية، فلنشر تغريدة صوتية، يكفي أن يفتح المستخدم صندوق إنشاء التغريدات، ثم النقر على الرمز الجديد الممثل بالموجات الصوتية، ثم ستظهر صورة الملف الشخصي للمستخدم مع زر التسجيل، وبالنقر عليه يمكن للمستخدم البدء في تسجيل التغريدة الصوتية.

ويمكن للمستخدمين نشر تغريدات صوتية لا تتجاوز مدتها 140 ثانية، وفي حال لم تكن المدة كافية، فيمكن للمستخدم الاستمرار في الحديث، لتُنشئ تغريدة صوتية جديدة تلقائيًا فتتحول جميعها إلى سلسلة من التغريدات، وعند الانتهاء، يمكن للمستخدم النقر على زر (تم) Done لإنهاء التسجيل ثم العودة إلى صندوق إنشاء التغريدات لنشر التغريدات الصوتية.

وقال تويتر: إن التغريدات الصوتية ستظهر للمستخدمين إلى جانب التغريدات النصية الأخرى، ويمكن الاستماع إليها من خلال النقر على الصورة. وفي نظام iOS فقط، ستُشغَّل التغريدات الصوتية أسفل الشاشة مع الاستمرار في تصفح التغريدات.

وأوضح تويتر أن ميزة التغريدات الصوتية ستكون متاحة في الوقت الراهن لمجموعة صغيرة من مستخدمي تطبيق تويتر في نظام iOS، وفي الأسابيع المقبلة ستُتاح الميزة لجميع مستخدمي نظام التشغيل التابع لشركة آبل. ولم يتطرق الموقع إلى موعد اختبار الميزة مع مستخدمي نظام التشغيل أندرويد، أو الويب.