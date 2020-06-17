تطبيقات ويندوز الكاملة قادمة إلى حواسيب كروم بوك

أعلنت شركة جوجل عن شراكة مع (Parallels) لجلب تطبيقات (مايكروسوفت أوفيس) Microsoft Office الأصلية وتطبيقات ويندوز القديمة للشركات إلى أجهزة (كروم بوك) Chromebook، وكشفت عملاقة البحث عن الشراكة الجديدة عبر تدوينة تتحدث عن مستقبل نظام التشغيل كروم (Chrome OS) للشركات.

وأثبتت (Parallels) خبرتها في دمج نظامي تشغيل مختلفين في نظام واحد مع (Parallels Desktop 15) لأجهزة (Mac)، وهو نظام برمجي يسمح لمالكي (macOS) باستخدام ويندوز جنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل الخاص بهم.

وبعد أن قدمت (Parallels) لسنوات برنامج (Parallels Desktop)، الذي يسمح بتثبيت نظام ويندوز وتطبيقاته الكاملة على جهاز (Mac)، فإنها تدخل الآن على خط أجهزة كروم بوك، مما يتيح لها تقديم دعم كامل لتطبيقات ويندوز لأجهزة كروم بوك للمؤسسات.

وفي حين أن نظام التشغيل كروم يدعم منذ فترة طويلة تطبيقات ويندوز لسطح المكتب التي يتم بثها عبر السحابة من خلال خادم التطبيق البعيد من (Parallels)، فإن هذه الشراكة الجديدة تعني أن التطبيقات ستعمل بشكل افتراضي على أجهزة كروم بوك بدلاً من ذلك.

ومن المفترض أن تكون الميزة الجديدة متاحة هذا الخريف لعملاء (Chrome Enterprise)، وسيتم دمج (Parallels Desktop) أصلاً في نظام التشغيل كروم، مما يعمل على تحسين الأداء وتمكين الوصول بدون اتصال إلى هذه التطبيقات على أجهزة كروم بوك.

وبالرغم من أنها خطوة مفاجئة، لكنها خطوة مرحب بها، وذلك لأنها تعني أن نظام التشغيل كروم سيكون قادرًا على دعم كل من تطبيقات أندرويد وتطبيقات ويندوز في المستقبل.

ومن المحتمل أن تساعد هذه الخطوة في جذب أنظار الشركات بشكل جدي إلى أجهزة كروم بوك كبدائل لأجهزة الحواسيب المحمولة العاملة بنظام ويندوز بالنسبة لبعض الموظفين، دون الحاجة إلى الاستثمار في حلول لبث تطبيقات الأعمال إلى جهاز كروم بوك.

ولا تقدم جوجل حتى الآن الكثير من التفاصيل حول الشراكة مع (Parallels)، لكن عملاقة البحث تعد بتقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع خلال الأشهر المقبلة.

فيما قالت (Parallels)، الرائدة في محاكاة الأجهزة الافتراضية: إن الشراكة ستضيف بسهولة تطبيقات ويندوز كاملة الميزات، من ضمنها (Microsoft Office)، إلى أجهزة كروم بوك للمؤسسات، مثل (Dell Latitude 5400 Chromebook Enterprise).

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الميزات ستصبح متاحة للأفراد الذين يمتلكون أجهزة كروم بوك للمستهلكين تعمل خارج بيئة العمل المدارة أم لا، لكنها قد تفتح الباب أمام ذلك في المستقبل.