تسريب يكشف عن صورة هاتف Enjoy 20 Pro المرتقب ومواصفاته

كشف أحد أشهر مُسرّبي الهواتف الذكية في الصين اليوم الأربعاء عن صورة هاتف (إنجوي 20 برو) Enjoy 20 Pro ومواصفاته الكاملة تقريبًا، وذلك قبل إعلان هواوي الرسمي عنه بيومين.

ووفقًا لـ Digital Chat Station، فإن الهاتف – الذي سيُعلن عنه بعد غدٍ الجمعة – سيحتوي معالجًا من نوع Mediatek MT6873 الذي يُعرف أيضًا باسم آخر هو Dimensity 800.

ولم يكشف التسريب عن حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وحجم ذاكرة التخزين الداخلية، ولكنه كشف عن أن الهاتف سيعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وسيقدم (إنجوي 20 برو) شاشة بقياس 6.5 بوصات بدقة +FHD، ومعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى قطع للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 16 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

وسيحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط، كما سيحتوي حساس بصمة على جانبه، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيتوفر بثلاثة ألوان.