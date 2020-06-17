الهواتف المؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 11

أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 11 الذي يحمل اسم (Android 11 beta) والذي يضم العديد من الميزات الجديدة والقوية، منها ميزات الأمان والخصوصية، وميزات أخرى لتسهيل التواصل، مثل: ميزات إدارة الإشعارات والمحادثات والتفاعل معها بسهولة، وتسجيل الشاشة، بالإضافة إلى تسهيل التحكم بالمنزل الذكي وغير ذلك الكثير.

ومع إطلاق الإصدار التجريبي الأول، دعمته أحدث هواتف (جوجل بكسل) Google Pixel فقط. وهذا عكس ما حدث العام الماضي عند إطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 10 الذي كان يحمل اسم (Android Q beta) – ثم أصبح في النهاية أندرويد 10 – والذي كان يمكن تثبيته في ما يقرب من 20 هاتفًا من علامات تجارية مختلفة.

للأسف؛ لم نجد هواتف من: Asus أو LG أو Nokia أو OnePlus أو Oppo أو Realme أو Sony أو Xiaomi في القائمة الأولية للأجهزة التي يمكن أن تحصل على التحديث، في حين كان لدى جميع تلك العلامات التجارية هواتف مؤهلة في برنامج (Android Q beta) العام الماضي.

ولحسن الحظ؛ كشفت بعض الشركات المُصنعة للهواتف الذكية منذ إطلاق الإصدار التجريبي الأول لنظام أندرويد 11 أنه سيتوفر لبعض هواتفها في أقرب وقت، وهي: OnePlus و Oppo و Xiaomi.

فيما يلي قائمة الهواتف الذكية المؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 11:

كيف يمكنك تثبيت الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 11 في هاتفك المؤهل للحصول عليه؟