أرخص الهواتف التي تدعم شبكات 5G في 2020

تعمل كل علامة تجارية تقريبًا على توفير شبكات الجيل الخامس 5G في هواتفها، لذلك أصبحت الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس متوفرة في معظم الدول التي تدعم هذه الشبكات.

أرخص الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس في 2020:

OnePlus 8 5G:

يقدم هاتف ون بلس أداءً رائعًا وتصميمًا أنيقًا حيث يدعم شبكات الجيل الخامس بالكامل، ويأتي مع شريحة (Snapdragon 865) وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير في الساعة، أما الشاشة فتأتي بمقاس 6.55 بوصات.

Samsung Galaxy S20 5G:

يحتوي (Galaxy S20) على أفضل المواصفات، فهو يأتي مع معدل تحديث للشاشة يصل 120 هرتز ومعالج (Snapdragon 865)، كما يملك بطارية كبيرة بسعة 4000 ميلي أمبير وكاميرا بدقة 64 ميجابكسل. السعر الأساسي لهذا الهاتف ليس رخيصًا ولكن مع بعض العروض الترويجية يمكنك توفير الكثير من المال.

OnePlus 8 5G UW:

.يجلب هذا الهاتف المواصفات القوية والتصميم الأنيق، إنه يحتفظ بميزاته الرائعة مثل بطارية 4300 ميلي أمبير ومعالج (Snapdragon 865) كما يمكن شحنه بسرعة مع شاحن مدمج بقدرة 30 وات.

LG V60 ThinQ 5G:

تحدد إل جي قائمة مواصفات رائعة مع هذا الهاتف الذي يدعم يحتوي على جميع المواصفات اللازمة لتقديم تجربة رائعة، فالبطارية ضخمة وتأتي بسعة 5000 ميلي أمبير في الساعة أما الشاشة فتأتي بمقاس 6.8 بوصات.