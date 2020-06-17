أدوبي تحدد الموعد النهائي لإنهاء الدعم عن Flash Player

أعلنت شركة أدوبي أواخر شهر تموز/ يوليو 2017 عن عزمها إيقاف الدعم عن برنامج التشغيل (فلاش بلاير) Flash Player بحلول نهاية عام 2020، واليوم عادت الشركة لتكشف عن التاريخ المحدد لإنهاء الدعم.

وقالت الشركة في تدوينة: إن إنهاء الدعم عن (فلاش بلاير) سيتم في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وبعد هذا التاريخ، لن تُصدر أدوبي أية تحديثات أو تصحيحات أمان للبرمجية، وهي توصي المستخدمين بإلغاء تثبيت المشغل قُبيل ذلك التاريخ.

وبالإضافة إلى ذلك، ستُزيل أدوبي جميع أرشيفات إصدارات (فلاش بلاير) السابقة من موقعها الرسمي وستمنع تشغيل المحتوى المستند إلى فلاش. كما ستطالب الشركة من كان لديهم (فلاش بلاير مثبتًّا على أجهزتهم بإلغاء تثبيته قبل تاريخ الإنهاء.

يُشار إلى أن الإعلان عن إنهاء دعم (فلاش بلاير) قبل نحو 3 سنوات، مثل نهاية عصر البرمجية التي ساعدت على جلب الفيديو عبر الإنترنت إلى الجماهير في الأيام الأولى للإنترنت، كما أنها تسببت بإحباط الناس لما يقرب من عقدين من الزمن بسبب التحديثات المتكررة وطبيعتها المليئة بالعيوب والثغرات.

وقد تمكن القراصنة، مع الاستعمال المتزايد لبرمجية فلاش من قبل المستهلكين، من إيجاد طرق لاستغلال الثغرات الأمنية على نحو متزايد واختراق حواسيب المستخدمين، وسرعان ما أصبحت الثغرات والأخطاء المتزايدة في فلاش مصدرًا للإحباط لدى بعض أكبر شركات التقنية في العالم.