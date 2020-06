بالرغم من عدم ظهور أي تسريبات عن السعر حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يكون العامل البارز للتنافس في موسم عطلات 2020 بين كل من جهاز (بلاي ستيشن 5) (PlayStation 5) من شركة سوني، و (إكس بوكس سيرس إكس) (Xbox Series X) من شركة مايكروسوفت هو عدد الألعاب المتاحة والمتوافقة مع الجيل السابق لكل منهما عند الإطلاق.

PlayStation 5 و Xbox Series X .. أيهما يقدم ألعاب أكثر؟

قد يكون الفصل التالي من المنافسة في سوق منصات الألعاب الإلكترونية ليست المميزات التي تقدمها كل منصة ألعاب، بل ستكون المنافسة في مقدار الألعاب التي يمكنها أن تتوافق مع المميزات والتقنيات الموجودة في منصات الألعاب، وذلك لأن سوق الألعاب أصبح أكثر تعقيدًا منذ ظهور الجيل الأخير من منصات الألعاب الإلكترونية.

فبالإضافة إلى التنافس مع الحواسيب الشخصية، تواجه منصات الألعاب الآن تحديات من خدمات بث الألعاب عبر الإنترنت، مثل: Google Stadia و Nvidia GeForce Now، بالإضافة إلى مشروع xCloud الذي لا يزال قيد التطوير من مايكروسوفت، وبدرجة أقل نجد هناك منافسة مع خدمات الاشتراك في ألعاب الهاتف المحمول، مثل: Apple Arcade.

PlayStation 5:

بصرف النظر عن تصميم المنصة المذهل، يبدو أن ذراع التحكم الذي يأتي بميزات، مثل: تقنية ردود الفعل الجديدة، والأزرار التكيفية الجديدة والميكروفون المدمج، إلى جانب منفذ (USB-C) قادر على تقديم تجربة لعب أفضل بكثير طالما اختار المطورون دعمها.

وحتى الآن نجد أن اللعبة الوحيدة التي ستتوافق مع هذه التقنيات هي لعبة Insomniac’s Ratchet and Clank: A Rift Apart، في حين أن العديد من الألعاب القادمة تتداخل مع منصة Xbox، إلا أنها تحتوي على عدد قليل من الألعاب الحصرية، مثل: Gran Turismo 7 و Horizon Forbidden West و Marvel’s Spider-Man: Miles Morales بالإضافة إلى العروض الحصرية المحددة لعدد معقول من الألعاب الجديدة.

Xbox Series X:

أعلنت مايكروسوفت أن هناك تحسينات بارزة قادمة لذراع التحكم الخاصة بمنصتها، وتتعلق غالبًا بتقليل وقت الاستجابة باستخدام تقنية (Dynamic Latency Input) بدلاً من الأزرار التكيفية أو ردود الفعل الجديدة مثل الموجودة في منصة ألعاب سوني.

بالإضافة لميزة أخرى تُسمي (التسليم الذكي) Smart Delivery التي تسمح لك بشراء نسخة من ألعاب إكس بوكس ون Xbox One، والحصول على ترقية إلى إصدار (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X.

بالنسبة للألعاب، قدمت مايكروسوفت قائمة أكثر اكتمالًا للألعاب القادمة، حيث سنرى بعض الألعاب البارزة، مثل: Assassin’s Creed Valhalla ، Call of the Sea، Chorus ، Cyberpunk 2077، Dirt 5، Halo: Infinite، Hellblade II، Outriders ، Scarlet Nexus، The Ascent، Yakuza.

أخيرًا، وكما هو الحال دائمًا، فإن الألعاب هي التي ستجذب الكثير من الاهتمام الحقيقي، خاصة التي ستكون متاحة عند الإطلاق، بالإضافة للسعر الذي سيكون العامل البارز ليس فقط لمنصتي الألعاب ولكن للميزات التي ستقدمها كل منصة، مثل: سعة التخزين وعدد الألعاب المجانية وغيرها.