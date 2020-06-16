EndeavourRX .. أول لعبة فيديو بوصفة طبية في أمريكا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قرارًا تاريخيًا يصرح للأطباء بوصف لعبة الفيديو العلاجية الرقمية (EndeavourRX) من (Akili Interactive) لأجهزة آيفون وآيباد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عامًا المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، مما يعني دخول اللعبة التاريخ بوصفها أول لعبة فيديو يمكن تسويقها بشكل قانوني ووصفها كدواء في الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة التنظيمية في إعلانها إلى أن هذا هو أول علاج يعتمد على لعبة، وهو أيضًا أول ترخيص لشركة (Akili Interactive)، التي لديها عدد قليل من المنتجات العلاجية البرمجية المشابهة في خط تطويرها.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن علاج (EndeavorRx) لتحسين الأعراض المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال مخصص للاستخدام كعنصر واحد في برنامج علاجي أوسع نطاقاً يعالج هذه الأعراض، ويأتي قرار الوكالة بعد خضوع اللعبة لسبع سنوات من التجارب السريرية التي درست أكثر من 600 طفل لمعرفة هل اللعبة يمكن أن تحدث فرقًا.

وفقًا للدراسات الخمس المفضلة بالنسبة للشركة المطورة للعبة، فإن ثلث الأطفال الذين عولجوا لم يعد يعانون من نقص الانتباه القابل للقياس على مقياس واحد على الأقل من الاهتمام الموضوعي بعد لعب لعبة تفادي العقبات وجمع الأهداف لمدة 25 دقيقة في اليوم خلال خمسة أيام في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع.

وقالت الشركة: التحسن لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) الذي ظهر بعد شهر من العلاج باستخدام (EndeavorRx) استمر لمدة تصل إلى شهر، وأصبحت أكثر الآثار الجانبية شيوعًا – الإحباط والصداع – تبدو خفيفة من خلال الطب الافتراضي مقارنةً بالأدوية التقليدية.

ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تمت بواسطة أطباء يعملون لصالح الشركة المطورة للعبة، وخلص هؤلاء الأطباء إلى أن النتائج ليست كافية للإشارة إلى أنه يجب استخدام (EndeavorRx) كبديل للعلاجات المعتمدة والموصى بها لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بل كعلاج آخر يمكن تجربته.

وستكون (EndeavourRx) متاحة قريبًا بوصفة طبية للعائلات كجزء من برنامج (Endeavour Care) التابع للشركة – الذي يتضمن إلى جانب التطبيق العلاجي تطبيقًا لتتبع السلوك للآباء يدعى (ADHD Insight).

ومن المثير للاهتمام ظهور لعبة فيديو كعلاج فعلي لمرض ما، واستخدام اللعبة لشيء آخر غير تضييع الوقت، ويقول مندوب (Akili Interactive): إن الخطوة التالية بالنسبة للعبة (EndeavorRX) هو إطلاقها فعليًا، وفتحت الشركة تقنيًا باب التسجيل لعدد محدود من العائلات في شهر أبريل، ولديها قائمة انتظار يمكن الانضمام إليها عبر موقعها على الويب.