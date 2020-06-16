5 هواتف تعمل بنظام أندرويد تناسب يدك وجيبك بشكل مثالي

تستمر شركات الهواتف الذكية بإصدار العديد من أجهزتها العاملة بنظام أندرويد بشكل سنوي، حيث تأتي هواتف أندرويد الجديدة مع الكثير من التحسينات والمزايا، مثل الكاميرات الأفضل والبطاريات الأكثر سعة، لذلك سنقدم لك أبرز هواتف أندرويد التي تناسب يدك وجيبك بشكل مثالي.

Samsung Galaxy S10e:

يقدم (Galaxy S10e) شاشة مقاس 5.8 بوصات، مثالية للاستخدام بيد واحدة، حيث احتفظت شركة سامسونج بورقة المواصفات العامة، مثل هاتف (S10s)، بالإضافة إلى جميع المزايا، مثل الشحن اللاسلكي ومقبس سماعة الرأس وفتحة بطاقة (MicroSD). على الرغم من أنه مضى عليه أكثر من عام، إلا أنه يحتوي الآن على أحدث برامج سامسونج.

Google Pixel 4:

قامت جوجل بعمل ممتاز بإطلاق هاتف (Pixel) في حجمين مختلفين. حيث لا يفوت (Pixel 4) أي مزايا من أشقائه الأكبر حجمًا، فهو يحوي على المواصفات والكاميرات ومكبرات صوت الاستريو ذاتها. قد تكون الشاشة أصغر، ولكنها تتمتع بالجودة ذاتها، لكن الجانب السلبي الوحيد هنا هو عمر البطارية.

Nokia 7.1:

تم استبدال (Nokia 7.1) بأحدث إصدار يحمل الرقم (7.2) الذي يتمتع بحجم أكبر بكثير من (Nokia 7.1) الذي يحتوي على شاشة نابضة بالحياة مقاس 5.8 بوصات، ويتضمن معالج (Snapdragon 636) ويعمل بنظام أندرويد (Android One)، مما يضمن واجهة نظيفة وتحديثات أمنية في الوقت المناسب.

Samsung Galaxy A10e:

لم تعد سامسونج تصنع هواتف باهظة الثمن بعد الآن فحسب، فالشركة تفي باحتياجات مستخدمي الميزانية المنخفضة أيضًا، يكلف (Galaxy A10e) أقل مما تظن، لكنه لا يبخل بالضروريات، خاصةً حول الشاشة، حيث تتميز الشاشة التي تأتي بمقاس 5.8 بوصات بأنها مشرقة ونابضة بالحياة، مما يجعل البرامج التي تعمل بنظام أندرويد (Android 9 Pie) قائمة. هناك أيضًا إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، ومساحة تخزين 32 جيجابايت، وهو صغير الحجم بما يكفي ليناسب يد واحدة بسهولة.

Nokia 5.1 Plus:

يعد هاتف (Nokia 5.1) رخيصًا بشكل لا يصدق، لكن هذا يلا عني أيضًا أنه لا يحافظ على المزايا الجيدة، حيث يأتي بحجم متواضع مع شاشة مقاس 5.8 بوصات. وهو مناسب جدًا لحجم اليد والجيب.