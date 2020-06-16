5 ميزات في جيميل تساعدك على تأمين بياناتك وحمايتها

قد تكون واحدًا من 1.5 مليار مستخدم لمنصة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail، ولكن كما هو الحال مع معظم المستخدمين فقد تتنقل طوال اليوم بين الرسائل الواردة والصادرة دون قضاء بعض الوقت لاستكشاف الميزات والوظائف المدمجة التي تساعدك على حماية بياناتك وخصوصيتك.

تدعم منصة جيميل عددًا من الخيارات والميزات التي تساعدك على حماية بياناتك سواء من القراصنة أو المعلنين، وكذلك الحفاظ على خصوصية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وسريتها، إليك بعضها:

1- حظر مرسلي البريد العشوائي:

إذا كان هناك شخص ما يزعجك طول الوقت بإرسال الكثير من الرسائل التي لا تهمك، واستخدمت معه ميزة (الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها) ولكن ما زال هناك رسائل تأتيك منه فيمكنك استخدام ميزة الحظر، حيث يتيح لك جيميل حظر المرسلين الفرديين بسهولة:

انتقل إلى جيميل، ثم افتح رسالة البريد الإلكتروني العشوائي.

اضغط على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الرسالة، لإظهار قائمة منبثقة تحتوي على العديد من الوظائف، منها: حظر المرسِل، والإبلاغ عن الرسالة، إما كرسالة غير مرغوب فيها أو مخطط تصيد.

اختر (حظر المرسِل) حيث سيؤدي ذلك إلى توجيه أي رسائل مستقبلية قد تتلقاها من هذا الشخص إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا، حتى لا تضطر إلى رؤيتها مرة أخرى.

ولكن لا تتجاهل استخدام ميزة (الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها) spam-reporting حتى إذا لم تقدم لك نتائج قوية، لأن الغرض منها هو ليس منع وصول الرسائل المستقبلية من المرسل نفسه، ولكنها تُساعد في تدريب فلاتر جيميل للرسائل غير المرغوب فيها باستخدام محتوى البريد الإلكتروني وخصائصه.

تقول جوجل: “إنها تستخدم عددًا معينًا من رسائل البريد الإلكتروني التي تم الإبلاغ عنها لتحليلها وتحسين خوارزمياتها، كما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن 100 مليون رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها يوميًا”.

2- زيادة وقت التراجع عن الإرسال:

هناك الكثير من الأسباب التي تدفعك للتراجع عن إرسال رسالة ما، فلعلك قد أرسلتها قبل أن تكون مستعدًا، أو ربما قمت بإدخال عنوان غير صحيح. لحسن الحظ؛ يقدم جيميل ميزة التراجع عن الإرسال بشرط أن تتصرف بسرعة.

بشكل افتراضي؛ يمنحك جيميل خمس ثوانِِ للتراجع عن الإرسال، ولكن يمكنك زيادة هذه المدة حتى 30 ثانية لمنحك المزيد من الوقت لإصلاح أي خطأ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة (الإعدادات) من خلال الضغط على رمز الترس في الزاوية اليمنى العليا.

أسفل علامة تبويب (عام) ستجد خيار (التراجع عن الإرسال) Undo Send، وبجواره قائمة منسدلة يمكنك منها تغيير 5 ثوانِِ إلى 10 أو 20 أو 30 ثانية.

الآن أصبح لديك وقتًا أطول لتغيير رأيك عن طريق النقر فوق خيار تراجع الذي ستراه في أسفل الشاشة بعد إرسال رسالتك.

3- استخدم الوضع السري:

تُعتبر ميزة (الوضع السري) Confidential Mode التي أضافتها جوجل خلال العام الماضي طريقة آمنة لإرسال رسائلك، حيث تمنع المستلم من نسخ الرسالة أو إعادة توجيهها أو طباعتها أو تنزيلها، ويمكنك تعيين تاريخ انتهاء للرسالة بعد وقت معين بحيث يمكن إبطال الوصول إليها تمامًا.

ولاستخدام هذه الميزة عليك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (جيميل) Gmail.

اضغط على خيار (إنشاء رسالة جديدة) Compose.

اكتب رسالة البريد الإلكتروني التي تُودّ إرسالها، وأضف (المرفقات) Attachments.

اضغط على خيار ( الوضع السري) Confidential Mode، في قائمة الخيارات الموجودة بجوار زر الإرسال، وهو عبارة عن رمز قفل أمامه ساعة.

ستظهر لك نافذة منبثقة يمكنك من خلالها (تعيين تاريخ الانتهاء) Expiration date، وإضافة رمز مرور عن طريق الهاتف المحمول SMS passcode، إذا كنت ترغب في إضافة طبقة حماية لرسالتك، ولكن هنا ستحتاج إلى معرفة رقم هاتف المستلم.

اضغط على خيار (حفظ) Save، للعودة إلى شاشة الإنشاء.

4- حذف البيانات المخزنة مؤقتًا في وضع عدم الاتصال:

يعمل جيميل الآن حتى في وضع عدم الاتصال الآن، وهو أمر رائع عندما يكون لديك اتصال متقطع بالإنترنت، ولكنه ربما لا يكون رائعًا بالنسبة لخصوصيتك الشخصية. لأنه حتى بدون الاتصال بالإنترنت يمكن لأي شخص لديه وصول فعلي إلى الحاسوب الذي تستخدمه أن يعرف الكثير من المعلومات من ذاكرة التخزين المؤقت المحلية في جيميل.

لذلك إذا كنت تستخدم حاسوب مشترك مع عائلتك أو زملائك أو أي شخص آخر، فتأكد من حذف هذه البيانات قبل تسجيل الخروج:

انتقل إلى قائمة (الإعدادات) في جيميل.

أسفل علامة علامة تبويب (غير متصل) Offline.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (الأمان) Security.

حدد المربع الموجود بجوار خيار (إزالة البيانات في وضع عدم الاتصال من حاسوبي) Remove offline data from my computer.

بعد الانتهاء من حذف البيانات، تأكد من تسجيل الخروج من جيميل.

5- إخفاء الصور الخارجية:

تظل الصور المضمنة مصدر قلق بشأن الخصوصية والأمان للبريد الإلكتروني، حيث يمكن لمرسلي البريد الإلكتروني استخدام عمليات تضمين الصور الصغيرة التي تُسمى (tracking pixels) لمعرفة هل فتحت الرسائل المرسلة، ووقت فتحها، ونوع الجهاز الذي فتحته عليها. ويمكنهم حتى معرفة إذا كنت قد أعدت توجيه بريدك الإلكتروني إلى الآخرين، وهذه كلها بيانات مفيدة جدًا لجهات التسويق.

الآن يمكنك من خلال الإعدادات تفعيل ميزة (إخفاء الصور افتراضيًا) للحفاظ على خصوصيتك، كما أنها ستعمل على تسريع تحميل رسائل البريد الإلكتروني.