هاتف Asus ROG 3 قادم بذاكرة سعتها 16 جيجابايت

نشرت الوكالة التنظيمية الصينية (TENAA) مواصفات تفصيلية إلى جانب بعض الصور المنمذجة حاسوبيًا لهاتف الألعاب القادم من شركة آسوس المسمى (ASUS ROG 3)، وهو ثالث هاتف ذكي في سلسلة هواتف (ASUS ROG)، ويأتي ذلك بعد أن أوضح أحد مسؤولي آسوس أن الشركة تخطط لإطلاق الهاتف في وقت ما في الشهر المقبل.

وكانت كوالكوم قد نشرت في شهر فبراير قائمة بالهواتف الذكية التي تتميز بمعالج (Snapdragon 865)، وتضمنت هذه القائمة (ASUS ZenFone 7) و (ASUS ROG 3)، مما سمح بمعرفة أن آسوس ستستخدم أقوى شرائح (Snapdragon) في السوق.

كما أوضحت المعلومات السابقة أن (ASUS ROG 3) سيأتي بشكل سابق مع (Google Stadia)، وسيدعم عددًا من ميزات ألعاب (ROG)، من ضمنها إضاءة Aura، والتحكم في معدل التحديث، وتحسين الأداء وأيضًا الملحقات، مثل (View Dock) و (Kunai Gamepad).

ويمتلك (ASUS ROG 3) تصميمًا مشابهًا جدًا لهاتف (ASUS ROG 2)، إذ يتميز الهاتف القادم بشكل مستطيل مماثل، وكاميرا أفقية في الخلف.

وبشكل مشابه لهاتف (ASUS ROG 2)، فإن (ASUS ROG 3) لن يحتوي على نتوء أو ثقب، وهناك كاميرا إضافية في الخلف يمكن أن تكون كاميرا مقربة بدقة 13 ميجابكسل، ويبدو أن الكاميرا الرئيسية تم ترقيتها إلى مستشعر بدقة 64 ميجابكسل.

ويحصل الهاتف أيضًا على شريط ألوان (Aura RGB) الذي يضيء شعار (ROG)، مع وجود زر الطاقة وأزرار الصوت على الجانب الأيمن، بينما يمكن رؤية منفذ (USB Type-C) على الجانب الأيسر.

وتكشف قائمة مواصفات (TENAA) أن الهاتف يحتوي على منفذ مشترك مع شاحن، مما يعني أن منفذ (USB Type-C) السفلي يعمل كمنفذ للصوت، ويبدو أن (ASUS ROG 3) يحتوي على مكبرات صوت أمامية مزدوجة مثل الجيل السابق (ASUS ROG 2).

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.59 إنشات وبدقة 2340×1080 بكسل، وهناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، وبالرغم من أن قائمة مواصفات (TENAA) لا توضح معدل التحديث، لكن من المحتمل أن يدعم (ASUS ROG 3) معدل تحديث لا يقل عن 120 هرتز.

وكان (ASUS ROG 2) متاحًا بنموذجين، هما نموذج (Tencent) الحصري للصين مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت ونموذج عالمي بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

ومن المحتمل أن يكون (ASUS ROG 3) أحد أقوى هواتف أندرويد الذكية في السوق عند إصداره، حيث تشير قائمة مواصفات (TENAA) إلى وجود معالج (Snapdragon 865) بتردد تشغيل معدل يمكن أن يصل إلى 3.091 جيجاهرتز.

كما قد تعود ميزة “X-Mode” للظهور، مما يسمح للمستخدمين بتمكين حالة تضبط وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات للحصول على أداء عالي.

وتذكر قائمة المواصفات أن أقصى سعة لذاكرة الوصول العشوائي هي 16 جيجابايت، التي يفترض أنها من نوع (LPDDR5)، مما يجعل (ASUS ROG 3) الهاتف الذكي التالي الذي يعمل بنظام أندرويد بعد (Samsung Galaxy S20 Ultra) و (Nubia Red Magic 5G) الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت.

وستكون سعة التخزين المتاحة هي 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع (UFS 3.0)، وبحسب المواصفات، فإن الهاتف يعمل بواسطة بطارية ضخمة بسعة 5800 ميلي أمبير، وسيدعم ميزة الشحن السريع السلكي بقدرة 30 واط.

وبالنظر إلى أن آسوس قد أدرجت (Snapdragon 865) في الهاتف الجديد، فإن ذلك يعني أن الجهاز سيدعم اتصال (5G NR) بفضل مودم (Snapdragon X55).