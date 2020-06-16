مايكروسوفت تطلق ميزة لاستيراد نشاطاتك المالية إلى إكسل

أطلقت شركة مايكروسوفت ميزتها الجديدة Money in Excel التي صُممت لمساعدة الملايين من المستخدمين الذين يستخدمون إكسل لتعقب الميزانيات والشؤون المالية الشخصية.

وتأتي ميزة Money in Excel الجديدة بصورة قالب وإضافة لبرنامج إكسل، وهي تسمح لمشتركي خدمة (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 بالاتصال بأمان بالحسابات المصرفية، أو بطاقات الائتمان، أو الاستثمار، أو القروض، واستيراد المعاملات، ومعلومات الحساب مباشرةً إلى جداول البيانات.

يُذكر أنه يتعين على المستخدم أن يكون مشتركًا في خدمة Microsoft 365 Personal أو Microsoft 365 Family في الولايات المتحدة للوصول إلى ميزة Money in Excel، ويمكن تنزيل القالب للبدء بالاتصال بحسابات المصرف من خلال مُوصل Plaid.

وتُصنِّف الميزة الجديدة المعاملات لتسهيل تحليل كيفية إنفاق الأموال، وهناك أيضًا تنبيهات بالزيادات في رسوم الاشتراك، أو الرسوم المصرفية، ورسوم السحب على المكشوف. وتُنشئ Money في Excel أيضًا رسومًا بيانية للمصروفات المتكررة، أو لقطة شهرية للإنفاق لتسهيل رؤيتها.

يُشار إلى أن ميزة Money in Excel ليست الأولى من مايكروسوفت في مجال التمويل الشخصي، إذ كانت قد أطلقت قبل سنوات برنامجًا لإدارة التمويل الشخصي باسم Microsoft Money، ولكنها أوقفته منذ أكثر من 10 سنوات، ولكنها أطلقت تطبيق MSN Money في متجر ويندوز في عام 2012 بوصفه مجمع أخبار يتتبع الأسهم.