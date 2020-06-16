لينوفو تطلق أول حاسوب محمول في العالم يدعم شبكات 5G

بدأت شركة لينوفو رسميًا في إطلاق (فلكس 5جي) Flex 5G، الذي يمتاز بأنه أول حاسوب محمول في العالم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وقالت الشركة الصينية: إن (فلكس 5جي) سيتوفر في الولايات المتحدة حصريًا عبر شركة الاتصالات (فيرايزون) Verizon اعتبارًا من 18 حزيران/ يونيو الجاري بسعر 1,399.99 دولارًا أمريكيًا. كما أنه سيتوفر أيضًا في دول أخرى، مثل: المملكة المتحدة، والصين.

وكانت لينوفو قد كشفت النقاب عن الحاسوب خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي باسم (يوجا 5جي) Yoga 5G، وستحافظ الشركة على هذا الاسم في بعض الدول.

ويستخدم (فلكس 5جي) معالج (سنابدراجون 8سي إكس) Snapdragon 8cx، وبذلك يصبح الجهاز أول حاسوب محمول متوفر مع أحدث معالج من كوالكوم مخصص للحواسيب. وتقول لينوفو: إن المعالج سيزيد من عمر البطارية، إذ يمكن استخدام الحاسوب 24 ساعة بالشحنة الواحدة.

أما فيما يتعلق بباقي المواصفات، فيقدم الحاسوب شاشة من نوع IPS بقياس 14 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسلًا، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ومنفذي USB-C، ومنفذًا لسماعات الأذن، وقارئًا لبصمات الأصابع، ونظام ويندوز 10 برو.