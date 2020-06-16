كيف يمكن لعناوين URL القصيرة في كروم زيادة أمانك؟

قد تقتطع جوجل قريبًا العنوان الكامل لمواقع الويب التي تزورها من خلال إظهار اسم نطاق موقع الويب فقط في شريط العناوين بدلاً من عنوان (URL) الكامل، هذا التحرك من جوجل يمكن أن يساعد الأشخاص في الواقع على زيادة أمانهم عند تصفح الويب، ويمكنك تجربة هذه الميزة من خلال متصفح كروم الآن.

للبدء ستحتاج إلى للحصول على كروم (Dev) أو كروم (Canary) لنظام التشغيل ويندوز أو (Mac)، لأن ميزة إخفاء عنوان (URL) هذه غير موجودة حتى الآن في قنوات متصفح كروم التجريبية أو الثابتة، وبمجرد تشغيل كروم (Canary) ستحتاج إلى نسخه ولصقه في شريط العناوين وتمكين العلامة:

أعد تشغيل المتصفح وحمّل بعض مواقع الويب، بمجرد تحميل الصفحات بالكامل، يجب أن تلاحظ أن عنوان (URL) في شريط عنوان كروم يتقلص إلى النطاق فقط، ولإعادة تحميل عنوان (URL) الكامل ما عليك سوى النقر على شريط العنوان مرة أخرى.

في حين أن هذا يبدو تغييرًا صغيرًا جدًا، إلا أنك قد ترغب في التعود عليه؛ حيث من المحتمل أن يكون هذا هو الوضع الافتراضي للمضي قدمًا في متصفح كروم على الرغم من أن جوجل لا تزال تعمل على البحث عما إذا كان هذا التغيير مفيدًا بالفعل كرادع للتصيد الاحتيالي أم لا.

هل من السيئ إخفاء عنوان (URL) بالكامل؟

يعد هذا التغيير خطوة جيدة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا، لذلك ضع في اعتبارك الأشخاص الذين قد ينقرون على رابط وينتقلون إلى موقع تصيد له عنوان (URL) معقد للغاية، حيث قد لا يلاحظون عنوان (URL) في شريط العناوين الخاص بهم، وذلك لأنه مجرد خليط كبير من الأحرف والأرقام التي لا معنى لها على الإطلاق بالنسبة لهم.

على النقيض من ذلك، إذا تم اختصار عنوان (URL) إلى المجال فقط، فقد يكون أكثر وضوحًا للشخص أنه توجه إلى (Microsoft.hhr13231j.com) بدلاً من موقع مايكروسوفت على الويب.