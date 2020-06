إذا كنت تحاول إعداد حاسوب ويندوز 10 جديد، فربما لاحظت أنه لا توجد خيارات بديلة لتسجيل الدخول باستخدام حساب ويندوز، وسيلاحظ هذا الأمر المستخدمين الذين قاموا بالترقية من نظام التشغيل ويندوز 7، حيث كان بإمكانهم تسجيل الدخول بسهولة وبشكل طبيعي للحاسوب دون الحاجة لحساب مايكروسوفت.

كيف يمكنك إعداد حاسوب ويندوز 10 جديد بدون حساب مايكروسوفت؟

ما هو الفرق بين حساب المستخدم المحلي، وحساب مايكروسوفت:

حساب المستخدم المحلي (User Local Account) هو الطريقة الكلاسيكية لتسجيل الدخول للحاسوب، من خلال النقر على حساب المستخدم وإدخال كلمة مرور، والبدء في استخدام الحاسوب، حيث يمكنك استخدامه لتثبيت ألعاب وتطبيقات مجانية من متجر مايكروسوفت واستخدام تطبيقات النظام مثل البريد والتقويم دون استخدام حساب مايكروسوفت.

أما حساب مايكروسوفت (Microsoft Account) فهو حساب واحد مجاني يُستخدم لتسجيل الدخول إلى العديد من خدمات مايكروسوفت السحابية، مثل: بريد Outlook و OneDrive و Skype من أي حاسوب ويندوز آخر، أو أجهزة أخرى، مثل: الحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام ويندوز ومنصة ألعاب Xbox، بالإضافة لتنزيل التطبيقات المدفوعة والوصول إلى جميع ميزات ويندوز 10.

وتتمثل العوائق الرئيسية لحساب مايكروسوفت في أنه قابل للاختراق، ويجب عليك الاتصال بالإنترنت لاستخدام أحدث الإعدادات المحفوظة، ومزامنة الإعدادات تلقائيًا عبر أجهزتك، ومن ثم إذا نسيت أو قُفل حسابك فلن تتمكن من الوصول إلى الأجهزة الأخرى التي تستخدمها مع هذا الحساب.

ولكن لا يزال بإمكانك استخدام الحساب المحلي في حاسوبك الذي يعمل بنظام ويندوز 10، ثم استخدام حساب مايكروسوفت لتنزيل التطبيقات وتثبيتها من متجر ويندوز.

كيفية إعداد حاسوب ويندوز 10 بدون حساب مايكروسوفت:

إصدار Windows 10 Home:

أثناء عملية تثبيت ويندوز 10 يجب عليك التأكد أولاً من فصل اتصال الانترنت في الحاسوب، هذه الخطوة ستتيح لك إنشاء حساب مستخدم محلي لا يرتبط بحساب مايكروسوفت الذي يتطلب إدخال البريد الإلكتروني.

وعندما ترى رسالة الخطأ التي تقول: (حدث خطأ ما) Something went wrong، انقر على خيار (تخطي) Skip، لتخطي خطوة إنشاء الحساب.

وفي الشاشة التي تظهر لك عبارة (من سيستخدم هذا الحاسوب) Who’s going to use this PC، قم بإنشاء حساب دون اتصال وتسجيل الدخول إلى ويندوز 10 دون استخدام حساب مايكروسوفت.

إصدار Windows 10 Pro:

إذا كنت تستخدم إصدار نظام التشغيل Windows 10 Pro، يمكنك إنشاء حساب محلي عن طريق تحديد خيار (Domain Join)، في أسفل الجهة اليسرى من شاشة الإعداد، إذا كنت لا ترى هذا الخيار لسبب ما، فيمكنك قطع الاتصال بالإنترنت، وإعادة إنشاء الحساب المحلي.

إذا لم تنجح الطريقة السابقة، فلا يزال من الممكن إنشاء حساب مستخدم محلي باستخدام الخطوات التي توصي بها مايكروسوفت، من خلال إنشاء حساب مايكروسوفت أثناء عملية الإعداد وتسجيل الدخول للحاسوب عبره، ثم تغييره لاحقًا إلى حساب مستخدم محلي، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

سجل الدخول للحاسوب باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك.

افتح (الإعدادات)، ثم اضغط على خيار (الحسابات) Accounts.

اضغط على خيار (معلوماتك) Your Info في الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار (تسجيل الدخول باستخدام حساب محلي بدلاً من ذلك) Sign in with a local account instead، واتبع الإرشادات التي يقدمها لك ويندوز 10 لتبديل حساب مايكروسوفت إلى حساب مستخدم محلي.