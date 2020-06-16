كيفية إرسال الصور مباشرة من Lightroom إلى فوتوشوب على جهاز آيباد

تعمل أدوبي على تسهيل نقل الصور بين أكبر تطبيقات آيباد فبعد التحديث اليوم سيحتوي تطبيق Lightroom على آيباد على زر تحرير في فوتوشوب الذي يعمل على إرسال صورة مباشرة إلى فوتوشوب على آيباد، بمجرد دخولك إلى فوتوشوب يمكنك إما النقر فوق الزر (إرسال إلى Lightroom) للعودة أو الاحتفاظ بالصورة داخل برنامج فوتوشوب من خلال حفظها على هيئة (Cloud PSD).

كان نقل الملفات إلى تطبيقات أدوبي وفيما بينها أحد التحديات الصغيرة والمحبطة لاستخدامها على جهاز آيباد حيث مرت سنوات عديدة قبل أن تتمكن من استيراد الصور مباشرة من بطاقة (SD).

يعد الانتقال ذهابًا وإيابًا بين (Lightroom) وفوتوشوب شائع جدًا بين المحررين، لذلك يجب أن تجعل هذه الإضافة العملية أسرع وأكثر ملاءمة، كما كان يمكن للمحررين القيام بذلك من قبل، ولكن كان يتعين عليهم تصدير الملفات المحدثة واستيرادها يدويًا في كل مرة يريدون فيها تغيير التطبيقات.

أعلنت أدوبي عن بعض تحديثات في برنامج الفوتوشوب و(Lightroom)، حيث يحصل (Lightroom) على (Hue) محلي متعدد الأنظمة الأساسية، وسير عمل علامة مائية محسّن، وميزة لحفظ إصدارات مختلفة من المزامنة عبر الأنظمة الأساسية.

كما يحصل الفوتوشوب على أداة اختيار السمة المحسنة، مع التركيز على أفضل القصاصات للأشخاص في صور السيلفي، وقد تم تحديث واجهة (Camera Raw) لتشبه (Lightroom).

كيفية تحرير صور Lightroom في فوتوشوب: