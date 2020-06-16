صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة بلغة Python مع خصم 97%

صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة بلغة Python مع خصم 97%

  • الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة بلغة بايثون The Ultimate Python Programmer & Data Certification Bundle.
  • عدد الدورات: 9.
  • عدد الدروس: 370.
  • المدة: 33 ساعة.
  • ستساعدك هذه الحزمة على تعلم لغة البرمجة (بايثون) Python، ومهاراتها التي يمكنك تطبيقها في العالم الحقيقي لجمع البيانات ومعالجتها.
  • ستتعلم كيفية استخدام مكتبات مثل: Plotly، وMatplotlib، وPandas DataFrame، وBoolean logic لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.
  • تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة للتدريب العملي على معالجة البيانات وتصورها مع لغة البرمجة R؛ وكيفية استخدام بعض حزم البيانات الأكثر أهمية في R مثل: dplyr، وggplot2. لبناء تصورات قوية ورسوم بيانية من البيانات الحقيقية.
  • ستتعلم أيضًا كيفية بناء الشبكات العصبية واستكشاف التعلم العميق باستخدام أطر عمل Python مثل: PyTorch الذي سيساعدك على تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي الشائعة لتصنيف الصور، وكذلك كيفية استخدام إطار Keras، وJupyter لإنشاء الشبكات العصبية الاصطناعية، ثم تصميم وتنفيذ حلول التشغيل الآلي.
  • وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
  • الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
  • مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
  • تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
  • اللغة: الإنجليزية.
  • التوفر: أونلاين.
  • السعر الأصلي قبل الخصم:  1800 دولارِِ.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 97%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

  • Learn Data Science with Python – Part 1
  • Python For Beginners : Quick Start Guide to Python 3
  • Learn Data Science with Python Part 2: Analyze, Visualize & Present data
  • Learn Data Science with Python Part 3: Functions, Iterators & Generators
  • Practical Data Pre-Processing & Visualization Training with R
  • Master PyTorch For Artificial Neural Networks (ANN) & Deep Learning
  • Keras Bootcamp for Deep Learning & AI in Python
  • GUI Automation Using Python
  • Learning Automation Using Python Scripting

الحصول على الصفقة: من هنا