صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة بلغة Python مع خصم 97%

- الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة بلغة بايثون The Ultimate Python Programmer & Data Certification Bundle.
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 370.
- المدة: 33 ساعة.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم لغة البرمجة (بايثون) Python، ومهاراتها التي يمكنك تطبيقها في العالم الحقيقي لجمع البيانات ومعالجتها.
- ستتعلم كيفية استخدام مكتبات مثل: Plotly، وMatplotlib، وPandas DataFrame، وBoolean logic لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة للتدريب العملي على معالجة البيانات وتصورها مع لغة البرمجة R؛ وكيفية استخدام بعض حزم البيانات الأكثر أهمية في R مثل: dplyr، وggplot2. لبناء تصورات قوية ورسوم بيانية من البيانات الحقيقية.
- ستتعلم أيضًا كيفية بناء الشبكات العصبية واستكشاف التعلم العميق باستخدام أطر عمل Python مثل: PyTorch الذي سيساعدك على تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي الشائعة لتصنيف الصور، وكذلك كيفية استخدام إطار Keras، وJupyter لإنشاء الشبكات العصبية الاصطناعية، ثم تصميم وتنفيذ حلول التشغيل الآلي.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1800 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Learn Data Science with Python – Part 1
- Python For Beginners : Quick Start Guide to Python 3
- Learn Data Science with Python Part 2: Analyze, Visualize & Present data
- Learn Data Science with Python Part 3: Functions, Iterators & Generators
- Practical Data Pre-Processing & Visualization Training with R
- Master PyTorch For Artificial Neural Networks (ANN) & Deep Learning
- Keras Bootcamp for Deep Learning & AI in Python
- GUI Automation Using Python
- Learning Automation Using Python Scripting
الحصول على الصفقة: من هنا.