صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في PassCamp لإدارة كلمات المرور مع خصم 87%
اشترك مدى الحياة في PassCamp لإدارة كلمات المرور PassCamp Password Manager: Lifetime Subscription.
صُممت معظم تطبيقات إدارة كلمات المرور مع التركيز على المستخدمين الفرديين، وإهمال الكثير من الميزات التي تحتاج إليها فرق العمل، لذلك اتبع تطبيق (PassCamp) النمط غير الشائع، ومن البداية كان تركيزه على تقديم طريقة سهلة وفعالة لإدارة كلمات المرور لفرق العمل والمؤسسات.
يتميز تطبيق (PassCamp Password Manager) بقوة تأمينه حيث يدعم برتوكول التشفير (zero-knowledge proof)، مع التشفير الشامل وتقنيات الأمان الأخرى التي تساعدك على تأمين البيانات الحساسة الخاصة بفريقك ومشاركتها بأمان.
يتيح لك الاشتراك في هذا التطبيق الوصول للعديد من الميزات، منها: إنشاء كلمات مرور جديدة قوية وتخزينها في مكان واحد محمي للغاية ومشفّر.
دعم ميزة الملء التلقائي لأسماء المستخدمين وكلمات المرور في حقول تسجيل الدخول إلى مواقع الويب، لتسهيل عمل الفريق.
إمكانية مشاركة كلمات المرور مع أذونات الوصول.
مشاركة تحديثات كلمات المرور مع فريق العمل، مثل: التعديلات وتاريخ كل تعديل، بالإضافة إلى الإصدارات الأحدث والقديمة من كلمات المرور والملاحظات.
إمكانية البحث عن كلمات المرور الخاصة بك على أساس من شاركها معك، وتصفيتها.
يتيح لك إضافة أعضاء الفريق الجدد بسهولة، وإدارة وصولهم وإعادة تعيين كلمات المرور، وكل ذلك ببضع نقرات فقط.
تفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA لتشديد الحماية.
إضافة مدعوين – مثل المقاولين والعملاء والمستقلين – إلى فريقك ومشاركة كلمات المرور مع أفراد خارج فريقك بطريقة آمنة.
إعداد عنوان تسجيل دخول فريد (URL) لفريقك، حتى يتمكن أعضاء فريقك من الوصول إلى كلمات مرور ببضع نقرات فقط.