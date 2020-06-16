شركات الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من انقطاع الخدمة

تعاني شركات الاتصالات اللاسلكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية من انقطاع الخدمة بعد ظهر اليوم الاثنين، وبحسب ما ورد، كان كل من (Verizon و Sprint و T-Mobile و AT&T و US Cellular) أداؤها منخفضًا في بعض الأجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أبلغ متعقب الخدمة (Down Detector) عن حالات انقطاع في نيويورك وفلوريدا وتكساس وجورجيا وكاليفورنيا.

رصد (Down Detector) أكثر من 93000 تقرير عن انقطاع خدمة (T-Mobile)، وتقارير متنوعة من شركات النقل الأخرى، حتى الساعة 3:09 مساءً بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة ليوم الإثنين.

كما أبلغ مالكو الهواتف في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا عن مشكلات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهر يوم الإثنين مع خدمة الهاتف الخلوي الخاصة بشركة (T-Mobile).

في حين أفاد بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أن خدمة (AT & T ) معطلة، لكن الشركة أنكرت وجود أي مشكلة، حيث أخبر متحدث باسم (AT & T ) موقع (Business Insider) أن شبكتها تعمل بشكل طبيعي. كما أخبر متحدث باسم (Verizon) أيضًا (Business Insider) أن الناقل يعمل بمستويات الخدمة العادية.

لم تعلق شركات (Sprint و T-Mobile و US Cellular) التي تعمل في الولايات المتحدة على خبر انقطاع الخدمة حتى الآن.