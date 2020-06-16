“دروب بوكس” تطلق مديرًا لكلمات المرور و”خزنة” لحفظ المستندات الحساسة

أعلنت خدمة التخزين السحابي (دروب بوكس) Dropbox اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزات جديدة؛ يركز معظمها على تعزيز القدرات الأمنية، مثل: مدير كلمات المرور الذي رُصد أول مرة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتشمل الميزات الجديدة أيضًا “خزنة” داخل الملفات بهدف حفظ المستندات المهمة، مثل شهادات الميلاد، بالإضافة إلى طريقة جديدة لحفظ نسخ احتياطية من ملفات الحاسوب في حساب (دروب بوكس).

ويسمح مدير كلمات المرور – المسمى (دروب بوكس باسوردز) Dropbox Passwords – للمستخدمين بتخزين كلمات المرور في مكان واحد مُأمَّن بكلمة مرور واحدة على غرار خدمات مثل 1Passwords أو LastPass، ولكن هنا باستخدام بيانات حساب (دروب بوكس). يُشار إلى أن إطلاق مدير كلمات المرور يأتي بعد استحواذ (دروب بوكس) على مدير كلمات المرور (فالت) Valt العام الماضي.

وأطلقت (دروب بوكس) ميزة (دروب بوكس فولت) Dropbox Vault المصممة لتكون مكانًا آمنًا في حساب (دروب بوكس) لحفظ المستندات الحساسة، وتأمينه برقم تعريف شخصي PIN مكون من 6 أرقام، وتقول الشركة: إن الملفات ستُخزَّن حين تحميلها، وتنزيلها، وحين تخزينها في خوادم (دروب بوكس). وأطلقت الشركة أيضًا خدمة جديدة تسمح للمستخدمين تلقائيًا بحفظ نسخة احتياطية من مجلدات حواسيب ويندوز وماك في حساب (دروب بوكس).

وقالت (دروب بوكس): إن ميزتي Dropbox Passwords، و Dropbox Vault متاحتان اعتبارًا من اليوم بصورة تجريبية لمشتركي خدمة (دروب بوكس بلس) Dropbox Plus المدفوعة في الأجهزة المحمولة مقابل 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا. أما باقي مستخدمي (دروب بوكس بلس) فستُتاح لهم الميزات تجريبيًا أيضًا خلال الأسابيع المقبلة. أما ميزة النسخ الاحتياطي فستُتاح لجميع مستخدمي (دروب بوكس) تجريبيًا اعتبارًا من اليوم.

ومن الخدمات التي أُطلقت اليوم أيضًا خدمة (دروب بوكس فاميلي) Dropbox Family التي تسمح لما يصل إلى 6 من أفراد الأسرة الواحدة باستخدام الخدمة باشتراك مدفوع واحد. وستُتاح هذه الخدمة لمستخدمي (دروب بوكس بلس) خلال الأسابيع المقبلة، ولجميع المستخدمين في وقت لاحق من العام الحالي.