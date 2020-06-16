جوجل تُتيح حزمة Stadia Premiere Edition بسعر 99 دولارًا

خفَّضت شركة جوجل اليوم الأربعاء سعر حزمة Stadia Premiere Edition بنحو 30 دولارًا أمريكيًا، ولكنها أوقفت العمل بعرضها الذي يتيح خدمة Stadia Pro لمدة ثلاثة أشهر مجانًا.

وبعد نفاد حزمة Stadia Founder’s Edition، بدأت جوجل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في تقديم حزمة Stadia Premiere Edition بوصفها طريقة تتيح للمستخدمين تجربة خدمة بث الألعاب للمرة الأولى. والآن خفضت الشركة سعر حزمة Stadia Premiere Edition، وهي متاحةً بسعر 99 دولارًا أمريكيًا.

وتشمل الحزمة وحدة التحكم التي يبلغ سعرها 69 دولارًا أمريكيًا وتتصل مباشرةً عبر شبكات واي فاي بخوادم جوجل. وبالإضافة إلى أجهزة التلفاز، تتصل وحدة التحكم الآن لاسلكيًا حين اللعب من خلال المتصفح.

وإلى جانب وحدة التحكم، تأتي الحزمة مع جهاز بث المحتوى (كروم كاست ألترا إتش دي إم آي) Chromecast Ultra HDMI، الذي يمكن شراؤه بصورة منفصلة بسعر 69 دولارًا أمريكيًا، ويمكن استخدامه لبث الألعاب على الشاشات الكبيرة، بالإضافة إلى بث مقاطع الفيديو، والعروض التلفازية من الهاتف.

وبشراء وحدة التحكم وجهاز بث المحتوى، يكون المستخدم قد وفرّ 39 دولارًا أمريكيًا، ولكن إيقاف عرض Stadia Pro المجاني لمدة ثلاثة أشهر، يقلل من استفادة المستخدمين من التخفيض الجديد.