جوجل تدمج “ميت” في “جيميل” للأجهزة المحمولة

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن إتاحة خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (ميت) Meet للأجهزة المحمولة، في خطوة جديدة لتعزيز حضورها في سوق شهد نموًا هائلًا إبَّان تفشي جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “مع تحول المكالمات المرئية إلى جزء متكامل من حياتنا، كنا قد أتحنا (جوجل ميت) مجانًا للجميع الشهر الماضي، وأتحناه أيضًا لنسخة الويب من خدمة البريد الإلكتروني جيميل. واليوم نتيح (ميت) لتطبيق جيميل في نظامي أندرويد و iOS، لكي تتمكن بسهولة من الانضمام إلى الاجتماعات من صندوقك الوارد”.

وأضافت جوجل أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيظهر تبويب جديد خاص بخدمة (ميت) في تطبيق جيميل، حيث يمكن للمستخدم رؤية الاجتماعات القادمة المُجدوَلة في تقويم جوجل، ثم الانضمام إليها بنقرة واحدة.

وفي تبويب (ميت)، يمكن النقر على خيار (اجتماع جديد) New meeting للبدء بالاجتماع فوريًا، أو إنشاء رابط اجتماع لمشاركته، أو جدولة اجتماع في التقويم. وبالنقر على خيار (انضم مع رمز) Join with a code، يمكن للمستخدم الانضمام إلى الاجتماعات التي شُورِكت معه بإدخال رمز الاجتماع.

وإن لم يُرد المستخدم عرض خدمة (ميت) كتبويب في تطبيق جيميل، يمكنه إلغاؤه من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم الدخول إلى إعدادات الحساب، ثم تحديد خيار إلغاء (ميت).