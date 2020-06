تسريب يكشف عن نية مايكروسوفت التعجيل في إطلاق Surface Duo

أفاد تسريب جديد بأن شركة مايكروسوفت تريد التعجيل في إطلاق هاتفها الذكي الثنائي الشاشة (سيرفس دوو) Surface Duo.

ومع أن تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 أجبر عملاقة التقنية الأمريكية على تأجيل بعض خططها، مثل تأجيل إطلاق نظام التشغيل (ويندوز 10إس) Windows 10X، إلا أن تغريدة نُشرت عبر موقع تويتر كشفت أنها تريد التعجيل في إطلاق (سيرفس دوو).

وذكرت التغريدة – التي نشرها محرر في موقع Windows Central المتخصص في أخبار شركة مايكروسوفت: أن مايكروسوفت تريد إطلاق (سيرفس دوو) قبل هاتف (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2 القابل للطي من سامسونج.

وبالنظر إلى التقارير التي تقول إن سامسونج تعتزم الإعلان عن (جالاكسي فولد 2) – إلى جانب هواتف (جالاكسي نوت20) – في 5 آب/ أغسطس القادم، يُتوقع أن يُعلن عن الهاتف أواخر شهر تموز/ يوليو القادم. ووفقًا للتسريب، قد تبدأ مايكروسوفت شحن الهاتف في أقل من شهرين من الآن.

I'm told Microsoft wants to launch Surface Duo before the Galaxy Fold 2 is announced. So, before August 5th? We're getting close. Assuming plans don't change, Surface Duo should start shipping in less than 2 months.

— Zac Bowden (@zacbowden) June 12, 2020