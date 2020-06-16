نحن على بعد أقل من أسبوع من مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020 الذي من المقرر بثه عبر الإنترنت بسبب تفشي جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن العديد من الأشياء، مثل: الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل التابعة لها، ومنها نظام التشغيل (watchOS 7) الخاص بساعتها الذكية، وكذلك الإعلان عن الانتقال إلى المعالجات القائمة على معمارية ARM في حواسيبها.

إليك أبرز 5 ميزات جديدة ستصل إلى نظام watchOS 7 من آبل:

يبدو من التسريبات التي ظهرت حتى الآن أن هناك العديد من الميزات الجديدة التي من المتوقع أن تصل إلى نظام التشغيل (watchOS 7) الذي تعمل به ساعة آبل الذكية، ومن الممكن أن تقوم آبل بتغيير بعض هذه الميزات أو إلغائها قبل الحدث، ولكن هذه هي الميزات الرئيسية المتوقعة حتى الآن:

1- إمكانية تخصيص وجوه شاشة الساعة:

كالعادة، من المتوقع أن يتضمن نظام التشغيل (watchOS 7) مجموعة جديدة من وجوه الساعة، أبرزها إصدار جديد يسمى (Infograph Pro) لتخطيط وجوه الساعة وتخصيصها، كما سيتضمن نظام التشغيل الجديد أيضًا خيارات جديدة لإنشاء وجوه ساعة مخصصة باستخدام صور من تطبيق الصور في آيفون أو ساعة آبل.

بالإضافة لدعم الألبومات المشتركة حيث يمكن للمستخدم استخدام ألبوم العائلة المشترك كوجه ساعة يتضمن الصور التي أضافها أفراد العائلة الآخرون، من المتوقع أن يشتمل التحديث أيضًا على واجهة ساعة رقمية جديدة تُسمى (International) التي ستُظهر أعلامًا من بلدان مختلفة، وتشغل وجه الساعة بالكامل.

2- ميزة وضع الأطفال:

من المتوقع أيضًا أن يشتمل الإصدار الجديد من watchOS 7 و iOS 14 على ميزات (وضع الأطفال) Kids Mode التي تُمكن الآباء من إدارة ساعات آبل الذكية التي يرتديها أطفالهم باستخدام هاتف آبل الخاص بأحد الوالدين.

ستكون هناك أيضًا ميزة جديدة تُسمى (SchoolTime)، التي ستسمح للآباء بإدارة التطبيقات التي يمكن للأطفال استخدامها خلال ساعات معينة من اليوم، بالإضافة لميزة تغيير (حلقات النشاط) Activity rings، حيث ستزيل آبل التركيز على معرفة عدد السعرات الحرارية التي حرقها الطفل، وبدلاً من ذلك ستجعل الميزة تركز على تتبع الحركة البدنية التي قام بها الطفل طوال اليوم لمدة معينة.

3- ميزة كشف الأكسجين في الدم:

من المتوقع أن تقوم آبل بتقديم ميزة جديدة لأول مرة في watchOS 7 تتيح للساعة الكشف عن مستويات الأكسجين في الدم، حيث ستتمكن من مراقبة مستوى الأكسجين في الدم وكذلك تلقي إشعار سواء في ساعة آبل أو هاتف آيفون إذا انخفض القياس إلى ما دون مستوى معين.

4- ميزة تتبع النوم:

تشير جميع التسريبات بأن ميزة تتبع النوم في WatchOS 7 ستظهر رسميًا هذا العام، حيث ستقوم الساعة الذكية بتتبع نوعية نوم المستخدم باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار والمقاييس المختلفة، مثل: معدل ضربات القلب والضوضاء والحركة.

بالإضافة لدمج التنبيهات بشكل كامل مع ميزة تتبع النوم في ساعة آبل، مثل: قدرة الساعة على إيقاف المنبه تلقائيًا بمجرد الاستيقاظ والبدء في الحركة، وتعتيم الشاشة وتفعيل وضع (عدم الإزعاج) تلقائيًا، والتذكير بشحن الساعة قبل الذهاب إلى النوم.

5- ميزة التحكم في السيارة:

من المتوقع أن تكون ميزة (مفتاح السيارة) CarKey إحداى الميزات الجديدة الرئيسية في iOS 14 والتي ستسمح للمستخدمين بإلغاء قفل سيارتهم والتحكم فيها باستخدام هاتف آيفون أو ساعة آبل الذكية.

حيث تتيح لهم قفل السيارات وفتحها وبدء تشغيلها باستخدام آيفون بدلاً من مفتاح السيارة، ومن المتوقع أن يتكامل CarKey مع نظام التشغيل watchOS 7 حتى يتمكن المستخدمون من فتح سياراتهم والتحكم فيها عن بُعد من خلال ساعة آبل الذكية.