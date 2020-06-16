أبرز تطبيقات التصميم لأجهزة أندرويد وآيفون

مع العدد الهائل من الأدوات الرسومية المتاحة لأجهزة أندرويد وآيفون، من الصعب أن تصبح مصممًا، ففي الوقت الحاضر تقوم بصياغة رسوماتك دون إنفاق الكثير من المال، وذلك من خلال توظيف شخص ما للقيام بالعمل نيابة عنك. حتى إذا لم تكن مصممًا متمرسًا أو فنانًا رسوميًا، فهناك الكثير من التطبيقات التي ستسمح لك بصقل أسلوبك أو رسالتك أو تتيح لك الاستمتاع ببعض المهارات الجديدة.

Crello:

Crello هو تطبيق سيبقيك متشوقًا لكل خيارات التصميم الجرافيكي، حيث يحوي على رؤوس جميلة وشعارات رائعة ورسوم متحركة ورسومات وسائل التواصل الاجتماعي. لا يتطلب منك هذا التطبيق أن تكون مصممًا أو حتى تمتلك مهارات قوية في هذا المجال، إنه سهل للاستخدام.

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، كما يمكن لمستخدمي آيفون تحميل التطبيق من متجر آب ستور.

Marvel:

أولاً وقبل كل شيء، هو معالج النماذج الأولية، يمكن استخدامه على سطح المكتب والجوّال وحتى مع النماذج غير المتصلة بالإنترنت، فعندما تحاول توصيل جوهر المنتج لشخص بعيد عن عالم التصميم، فإن إنشاء النموذج الأولي هو أمر سهل.

يمكن لمستخدمي أندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، كما يمكن لمستخدمي آيفون تحميل التطبيق من متجر آب ستور.

Canva:

تطبيق بسيط وممتع ويتيح لك عمل تصميمات جذابة مع الصور، وليس طلب خبرة المصمم، يلبي هذا التطبيق معظم متطلباتك، حيث ستصبح اللافتات والدعوات وأغلفة الكتب ومشاركات وسائل التواصل الاجتماعي ملفتة للنظر إذا تم تصميمها باستخدام هذا التطبيق.

يمكن لمستخدمي أندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، كما يمكن لمستخدمي آيفون تحميل التطبيق من متجر آب ستور.

Coolors:

يجب تمييز علامتك التجارية بلوحة ألوان معينة، لذلك اختيارك لهذا التطبيق يسمح لك باللعب في الظلال والألوان وتخصيص الأنماط الموجودة مع مجموعة متنوعة من تركيبات الألوان. سيكون لديك قوس قزح من الألوان وطرق عدة لإدارتها.

لا يتوفر هذا التطبيق لمستخدمي أندرويد لكن يمكن لمستخدمي آيفون تحميله من متجر آب ستور.

Adobe Illustrator Draw:

من الممكن استخدام محتوى مرئي لا مثيل له مع هذا التطبيق نظرًا لجمعه العديد من الأدوات المجانية التي تساعدك على تطبيق أي فكرة لديك، يمكن لمستخدمي أندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، كما يمكن لمستخدمي آيفون تحميل التطبيق من متجر آب ستور.