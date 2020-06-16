آبل تسهل شراء iPad أو Mac بدون فائدة عبر Apple Card

سهلت شركة آبل عملية شراء جهاز (iPad) أو (Mac) أو (AirPods) أو (Apple TV) جديد وأكثر من اثني عشر منتجًا آخر يتم بيعه في متجر الشركة عبر إضافة خيار تمويل جديد بدون فائدة لأولئك الذين يشترون منتجاتها المختلفة عبر بطاقة (Apple Card).

ويسمح البرنامج لحاملي بطاقة (Apple Card) بتوزيع تكلفة العديد من مشتريات آبل الجديدة على مدى فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا، اعتمادًا على المنتج، بمعدل فائدة 0 في المئة، على أن تتم إدارة الدفعات الشهرية من تطبيق المحفظة على هاتف آيفون لحامل البطاقة.

ويتوفر خيار الشراء الجديد الآن من خلال متجر (Apple Store)، مع الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يختارون التمويل مؤهلون أيضًا لاسترداد 3 في المئة من خلال ميزة استرداد النقود اليومية للبطاقة عند استخدام (Apple Pay).

وتختلف مدة التمويل باختلاف المنتج، بحيث تقدم أجهزة (Mac) و (iPad) خيارًا لمدة 12 شهرًا بمعدل فائدة 0 في المئة، وكذلك عمليات شراء شاشة (Pro Display XDR) و (Pro Stand) و (VESA Mount Adapter Kit) لحاسب (iMac Pro) وبطاقة (Apple Afterburner).

كما أن بعض الملحقات، مثل (Apple Pencil) و (Magic Keyboard) و (Smart Keyboard Folio) لحاسب (iPad Pro) و (Smart Keyboard) لآيباد و آيباد آير، مؤهلة أيضًا للحصول على تمويل لمدة 12 شهرًا بمعدل فائدة 0 في المئة، ومع ذلك، لا يمكن تمويل (Apple Watch) حاليًا.

في حين تقدم أجهزة (AirPods) و (HomePod) و (Apple TV) خيارًا لمدة 6 أشهر بمعدل فائدة 0 في المئة، وكانت الشركة قد قدمت خيارًا لشراء هاتف آيفون جديد كجزء من خطة ترقية آبل عبر أقساط لمدة 24 شهرًا بمعدل فائدة 0 في المئة.

وباستخدام طريقة الدفع لسماعات (AirPods Pro)، التي تباع بمبلغ 249 دولارًا، ستكون التكلفة الشهرية 41.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر لمدة 6 أشهر (لا تشمل الضرائب)، بدلاً من دفع التكلفة بالكامل مقدمًا.

ويجب أن يظهر خيار التمويل عند الشراء باستخدام (Apple Pay) على أجهزة (Mac) مع متصفح (سفاري) Safari أو عند استخدام تطبيق (Apple Store)، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من التمويل عند استخدام (Apple Card) مع (Apple Pay) في متجر آبل الفعلي.

وتم تصميم الخطة لتحفيز استخدام بطاقة (Apple Card)، التي أطلقتها الشركة في شهر أغسطس الماضي بالشراكة مع (Goldman Sachs)، كما أن الخطة تعزز مبيعات منتجات الشركة من خلال السماح للمستخدمين بتقسيط السعر على عدة أشهر بدون فائدة.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، (تيم كوك) Tim Cook، قد قال في شهر أبريل: إن الشركة ستطلق خدمة دفع بالتقسيط لمنتجات تتجاوز آيفون، لكنه لم يحدد التوقيت أو الميزات.

وتتوفر بطاقة ائتمان (Apple Card) في الوقت الحالي في الولايات المتحدة فقط، ومع ذلك، فقد دخلت الشركة في شراكة مع البنوك في جميع أنحاء العالم، مما يسمح للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان الحالية لشراء المنتجات من خلال خطط التقسيط.

يذكر أن وكالة بلومبرج قد أفادت بأن شركة آبل تستعد للسماح للعملاء بشراء العديد من منتجاتها، ومن ضمنها أجهزة (iPad) و (Mac) و (AirPods)، على أقساط شهرية لحاملي بطاقتها المسماة (Apple Card)، وكان من المخطط أن تعلن عملاقة التكنولوجيا في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا عن هذه الخدمة خلال (WWDC).